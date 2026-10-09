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Por qué despojar al Manchester City de títulos y retirar medallas es «inútil»: Danny Mills habla de un castigo «irrelevante» en el culebrón de los 115 cargos por Fair Play Financiero
Se especula con posibles sanciones para el Manchester City
En el Etihad Stadium están acusados de llevar a cabo negocios “simulados” entre 2010 y 2018. Todos los cargos presentados contra el club, salvo uno, han sido ratificados por una comisión independiente, y la resolución final se dará a conocer a finales de enero de 2027.
Se especula con varias sanciones, y algunos apuntan a que el City podría ser apartado de la máxima categoría del fútbol inglés, ya sea mediante una votación que suponga su expulsión o mediante una importante deducción de puntos.
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Títulos ganados por el Manchester City desde 2010
También se ha planteado la posibilidad de imponer embargos de fichajes y multas cuantiosas, mientras que algunos querrían ver borrada de los libros de historia cada conquista de trofeos durante una era de dominio nacional. El recorrido de éxitos de City comenzó en 2011 con la conquista de la FA Cup.
Desde entonces ha ganado ocho títulos de la Premier League, la Champions League, tres FA Cups más, siete Copas de la Liga, la Supercopa de la UEFA y el Mundial de Clubes de la FIFA. Buena parte de ese éxito, incluido un histórico triplete en 2022-23, llegó bajo la dirección del técnico catalán Pep Guardiola.
City sigue decidido a limpiar su nombre, después de haberse declarado inocente durante todo este prolongado culebrón deportivo, pero ¿podría haber más drama por llegar cuando no se ha llevado a cabo ninguna investigación sobre los acontecimientos de los últimos ocho años?
Por qué eliminar los títulos sería un ejercicio inútil
Preguntado por eso y por las sanciones que podrían imponerse, el exdefensa del City Mills, que hablaba por cortesía de Gambling.com, la guía de los mejores casinos online, dijo a GOAL: «Ahí está el problema. Das por hecho que después de eso [2018], financieramente estaban bien. Pero eso solo fue posible porque tenían una base mucho mayor para empezar.
«¿Dónde trazas la línea de hasta qué punto esto te benefició después de 2018, 2019, en lugar de antes? Porque si no hubieras tenido esta base, no habrías podido atraer a estos jugadores. No habrías podido hacer esto con tu estadio. No habrías tenido que hacer X, Y, Z. Es aún más complicado.
«No hay una solución perfecta en todo esto. Creo que hay que trazar una línea y decir: “bien, de acuerdo, hasta este punto se incumplieron estas reglas, por lo tanto, esta es la sanción que se va a imponer porque no podemos hacerlo de forma retroactiva porque no tiene sentido”.
«Puedes quitar títulos, es irrelevante. Puedes quitar medallas y trofeos a los jugadores, es irrelevante. Ya han vivido esos momentos, ya han tenido esos días, ya han cobrado esas primas. Has tenido todos los beneficios de eso durante varios años.
«Si quieres venir y quitarme mi medalla de la Carling Cup [ganada con el Middlesbrough en 2004], ven y quítamela. Yo seguí ganando la Carling Cup. Puedes comprarme la medalla. Tú no la ganaste, yo sí. Así que, como jugador, es un poco irrelevante que quieras quitar esos títulos. No cambia nada.
«Si fuera esta temporada o la pasada, sería ligeramente distinto, pero estamos hablando de hace casi 10 años. En la práctica, da igual. Sería como volver ahora y decir: “bueno, en 1966 el balón no cruzó la línea, por lo tanto, Inglaterra no ganó la Copa del Mundo”. Por desgracia, creo que ahora solo sigue vivo Sir Geoff Hurst. Más de 50 años después, es un poco irrelevante.
«Así que los castigos retroactivos son increíblemente difíciles. La cuestión es cómo sancionas y castigas al club de cara al futuro. Y, de nuevo, eso va a ser increíblemente complicado».
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Se han presentado recursos y se retrasa el veredicto final del caso
El City aún no conoce cuál será su destino, después de haber cuestionado hasta ahora los cargos presentados contra el club. Un largo proceso judicial seguirá su curso durante bastante tiempo, con argumentos que se están presentando para explicar por qué no deberían imponerse sanciones graves.
Por ahora, Enzo Maresca y su plantilla están centrados en la lucha por puntos valiosos y en pelear por más títulos dentro y fuera de Inglaterra, con el Chelsea preparado para volver a la acción el domingo con una visita a un viejo rival como el Liverpool.
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