Por qué Declan Rice se ve como un «jugador de partidos importantes» mientras el Arsenal busca el doblete de Premier League y Liga de Campeones

Rice ya sabe lo que es triunfar en Europa: capitaneó al West Ham en la final de la Conference League. Ahora, a punto de liderar el centro del campo del Arsenal en la final de la Liga de Campeones, la apuesta es mayor que nunca. El mediocampista de 27 años asegura tener el temperamento para brillar bajo presión y se define como un jugador de grandes citas.

«Me gustaría decir que soy un jugador de partidos importantes», declaró Rice en una entrevista con uefa.com antes de la final. «En las competiciones más grandes, todos tenemos que dar un paso al frente en cada momento. Creo que nuestro equipo lo ha hecho en los últimos años en los partidos importantes: hemos dado un paso al frente, especialmente en la Liga de Campeones. Hay algunos de nosotros que tenemos eso dentro, y lo vamos a necesitar también de cara a la final».