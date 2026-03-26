Por qué De Zerbi podría fichar por el Tottenham: la postura de Tudor y los demás nombres de la lista, desde Pochettino hasta Thiago Motta

En estas semanas se habla con insistencia de los posibles sustitutos del técnico croata en caso de que se separara del Tottenham antes de que termine esta temporada: entre los nombres que se barajan para los Spurs se encuentra el de Roberto De Zerbi, que se quedó sin equipo tras la rescisión de mutuo acuerdo con el Marsella el pasado mes de febrero. El nombre del entrenador de Brescia es, efectivamente, uno de los que el club está barajando para la posible sucesión de Tudor, aunque por el momento la idea es intentarlo solo tras el final de esta temporada, con la esperanza de que consigan mantenerse en la categoría. Los otros nombres de la lista son los de Mauricio Pochettino, actual seleccionador de Estados Unidos y que ya estuvo en el banquillo del Tottenham, y Andoni Iraola, del Bournemouth. Más atrás en las especulaciones se encuentran Thiago Motta, Sean Dyche (ex del Nottingham Forest), Ryan Mason (West Bromwich) y Robbie Keane.



