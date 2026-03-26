Es una temporada difícil para el Tottenham, muy difícil. Tras ganar la Europa League la temporada pasada, este año el objetivo se ha convertido en no caer a la Championship. Y es que los Spurs están al borde del abismo: a siete jornadas del final de la liga inglesa, solo tienen un punto de ventaja sobre la zona de descenso; el cambio en el banquillo, con la llegada de Igor Tudor en sustitución de Thomas Frank el pasado mes de febrero, no ha dado el impulso que el club esperaba y ahora incluso el nuevo entrenador corre el riesgo de ser destituido.
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Por qué De Zerbi podría fichar por el Tottenham: la postura de Tudor y los demás nombres de la lista, desde Pochettino hasta Thiago Motta
DE ZERBI EN LA LISTA DEL TOTTENHAM
En estas semanas se habla con insistencia de los posibles sustitutos del técnico croata en caso de que se separara del Tottenham antes de que termine esta temporada: entre los nombres que se barajan para los Spurs se encuentra el de Roberto De Zerbi, que se quedó sin equipo tras la rescisión de mutuo acuerdo con el Marsella el pasado mes de febrero. El nombre del entrenador de Brescia es, efectivamente, uno de los que el club está barajando para la posible sucesión de Tudor, aunque por el momento la idea es intentarlo solo tras el final de esta temporada, con la esperanza de que consigan mantenerse en la categoría. Los otros nombres de la lista son los de Mauricio Pochettino, actual seleccionador de Estados Unidos y que ya estuvo en el banquillo del Tottenham, y Andoni Iraola, del Bournemouth. Más atrás en las especulaciones se encuentran Thiago Motta, Sean Dyche (ex del Nottingham Forest), Ryan Mason (West Bromwich) y Robbie Keane.
LA TRAYECTORIA DE TUDOR EN EL TOTTENHAM
La derrota por 1-2 ante el Newcastle el pasado 10 de febrero le costó el puesto a Frank; en su destitución también influyeron los últimos siete partidos sin ganar en la Premier League (4 empates y 4 derrotas), además de la eliminación de la FA Cup, por lo que el club decidió cambiar de entrenador y apostar por Igor Tudor, exentrenador de la Juventus, la Lazio, el Udinese y el Verona. La nueva etapa comenzó con una derrota en el derbi contra el Arsenal; al 1-4 contra los Gunners le siguieron otras dos derrotas ante el Fulham (1-2) y el Crystal Palace (1-3), además de la eliminación de la Liga de Campeones a manos del Atlético de Madrid y un 1-1 contra el Liverpool. ¿Y ahora qué? En Inglaterra se habla de otro posible y sonado despido, ya que el club no estaría contento.