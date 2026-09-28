La relación entre el Parma y Carlos Cuesta se ha interrumpido después de una victoria, la despedida ha llegado una semana después del triunfo contra el Genoa en la última jornada de liga; al final de ese partido se habló de un De Rossi en el alambre - lo que se desprende a día de hoy es plena confianza por parte del club rossoblù - pero, por sorpresa, ha sido el técnico español quien ha dejado el Parma. No se trata de un despido, las partes han encontrado el acuerdo para una rescisión de mutuo acuerdo del contrato y ahora Cuesta quedará libre para firmar con un nuevo club.