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Por qué Cristiano Ronaldo es inmune a las críticas: Diogo Dalot explica que el mejor jugador portugués de la historia cuenta con el apoyo inquebrantable de sus compañeros de la selección
La preparación de Portugal antes del torneo ante el circo mediático
Tras el empate 1-1 de Portugal con la República Democrática del Congo en su debut mundialista, la crítica se cebó con la selección y su capitán. En las redes se desató la tormenta, y figuras como Thierry Henry pidieron dejar de lado los récords de Ronaldo y priorizar el juego colectivo.
Sin embargo, Dalot reveló que el plantel de Roberto Martínez lo esperaba. «En el vestuario hablamos antes del Mundial sobre las redes y las críticas. Parecía que lo veíamos venir. Con un plantel como el nuestro, sobre todo con un jugador como Cristiano, debemos estar preparados, un poco más de lo habitual».
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Mantener un frente unido frente a las presiones externas
El escrutinio sobre Ronaldo no tiene parangón: cada gesto o ocasión fallida se convierte en una crisis nacional. Dalot asegura que esa presión no ha debilitado al grupo y que el equipo sigue centrado en ganar su primer título.
Sobre la reunión previa al torneo, Dalot añadió: «Sabíamos que llegarían dificultades y críticas, a veces injustas, falsas o exageradas, y nos preparamos para ello».
La legendaria fortaleza de Ronaldo ante las críticas
A sus 41 años, Ronaldo lleva más de dos décadas como referente de Portugal y sabe manejar la presión. Dalot destaca que su experiencia en el Al-Nassr le da calma ante los focos.
«Todos sabemos lo bien que Cristiano maneja las críticas. Tiene más de 20 años de experiencia con la selección», añadió Dalot. «Lo que transmite al equipo es confianza: las críticas son parte del juego, sobre todo en una de las competiciones más importantes del mundo».
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La atención se centra ahora en el decisivo enfrentamiento contra Uzbekistán
La presión persiste mientras Portugal se prepara para un partido crucial del Grupo K contra Uzbekistán el martes. Tras el empate en el debut, la clasificación aún no está asegurada, así que el equipo volverá a recurrir a su capitán para que aporte la chispa necesaria que impulse su campaña.
Dalot confía en que el 1-1 fuera solo un tropiezo y que la influencia de Ronaldo siga intacta: «La confianza que él nos da, y la que nosotros le damos, siempre ha sido la misma y siempre lo será», afirmó el defensa. «Mientras siga representando a la selección, creo que siempre tendrá esa capacidad y estará listo para jugar».