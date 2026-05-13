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Rian Rosendaal

Traducido por

Por qué Chelsea, Manchester United y PSG se entusiasman con la joven promesa alemana

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Los defensas zurdos de alto nivel son escasos, y eso explica el interés por el joven Coulibaly. A pesar de la lucha del Werder Bremen por evitar el descenso, ha mostrado serenidad, buen manejo de balón y madurez táctica.

Chelsea, Manchester United y París Saint-Germain figuran en la lista de pretendientes, aunque de momento todo son especulaciones. Sin embargo, hay alternativas más realistas que, según los rumores, se barajan mientras la temporada llega a su fin.

A continuación, Voetbalzone te resume todo lo que necesitas saber sobre un jugador que el próximo verano podría convertirse en uno de los más codiciados del mercado de fichajes.

  • Karim CoulibalyGetty

    El comienzo

    Coulibaly, de origen marfileño, nació en Oldenburg, norte de Alemania, en mayo de 2007. En 2016 comenzó su carrera en el Barmbek-Uhlenhorst de Hamburgo y, dos años después, se unió a la cantera del HSV.

    Tras seis años en la cantera del HSV, donde a los 16 ya jugaba con el sub-19, se le reconoció como un gran talento defensivo.

    En 2024, tras acabar su contrato con el HSV y pese al interés de otros clubes europeos, fichó por el Werder Bremen, archirrival en el Nordderby.

    «Es atlético, increíblemente rápido y versátil en el centro de la defensa y como centrocampista defensivo», afirmó Bjorn Schierenbeck, director de la cantera del Werder. Ya era internacional con la sub-17.

    • Anuncios
  • Karim Coulibaly Werder Bremen 2025-26Getty

    Gran avance

    Su actuación en la temporada 2023/24, repartido entre los equipos sub-17 y sub-19 y como capitán del HSV sub-17, despertó gran interés. En agosto de 2023, como mediocampista defensivo, marcó un hat-trick contra el Viktoria Berlin, preludio de un rápido ascenso.

    Aunque debió esperar su chance en el Werder, en la 2024/25 se hizo clave en el Sub-19 y, el día de su 18.º cumpleaños, lo ayudó a ganar la DFB-Pokal juvenil tras anotar en semis. Gracias a ello, se le permitió entrenar con el primer equipo y, en marzo de 2025, entró en la convocatoria para el partido de la Bundesliga contra el VfL Wolfsburgo, aunque no llegó a debutar.

    Tras firmar su primer contrato profesional y destacar en la pretemporada, debutó como suplente en el partido inaugural, una goleada del Eintracht de Fráncfort. Una plaga de lesiones en la defensa le dio la oportunidad de ser titular contra el Bayer Leverkusen, y en el minuto 94 marcó el 1-1 de volea tras un rebote en el larguero. Un gol para el recuerdo.

  • Karim Coulibaly Werder Bremen 2025Getty Images

    ¿Y ahora qué?

    Desde entonces, Coulibaly no ha mirado atrás. Gracias a su serenidad y control del balón, se ha afianzado como titular en el Die Grun-Weissen y, en la temporada 2025/2026, solo se ha perdido partidos de la Bundesliga por sanciones o lesiones. A nivel internacional, el central debutó con la sub-21 alemana.

    Sin embargo, el Werder evitó por poco el descenso tras tres meses sin ganar, entre noviembre y febrero, lo que costó el puesto al entrenador Horst Steffen. En plena crisis, vio dos amarillas en la goleada contra el VfB Stuttgart y luego se perdió un mes por una lesión en el isquiotibial.

    Aun así, su presencia en la zaga ha sido constante y clave para que el equipo, ya con Daniel Thioune, recuperara la forma en el momento decisivo. Actualmente el Werder supera por seis puntos al Wolfsburgo, que lucha con Heidenheim y St. Pauli por evitar el descenso directo.

  • SV Werder Bremen v Sport-Club Freiburg - BundesligaGetty Images Sport

    Puntos fuertes

    Coulibaly tiene el potencial para ser un defensa de primer nivel en la era moderna. Destaca por su serenidad: construye el juego desde atrás con pases cortos o lanzamientos largos y precisos de su pierna izquierda. Si no encuentra opciones, él mismo conduce el balón.

    Con 1,90 m de altura, domina el juego aéreo y también es eficaz en el suelo: esta temporada ha realizado 173 entradas en la Bundesliga, usando sus largas piernas para ganar alcance al lanzarse. Su lectura del juego le permite anticiparse para bloquear pases. Además, pese a su altura, es rápido: en la temporada 2025/26 llegó a los 33 km/h.

    «Tenemos mucha confianza en Karim», afirmó el exentrenador del Werder, Steffen, antes de su debut. «Es bueno en situaciones de uno contra uno y tiene una altura considerable. Su juego de construcción también es excelente. Ya es muy sereno para su corta edad. Karim no se dejó desconcentrar durante la pretemporada y siempre encontró soluciones».

    Aunque esta temporada solo ha jugado como defensa central, Coulibaly también puede actuar como mediocampista defensivo, pues sus habilidades se adaptan bien a la posición de “6”.

  • SV Werder Bremen v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport

    Aspectos a mejorar

    Con solo 18 años, Coulibaly aún no ha alcanzado su pleno desarrollo. Para aprovechar su talento debe corregir algunos errores. Esta temporada, su estilo defensivo moderno y arriesgado, basado en el pase y la proyección ofensiva, ha mostrado fallos.

    En su debut ante el Leverkusen, un pase erróneo suyo facilitó el primer gol de Patrik Schick. Hace poco, en el Nordderby, perdió un duelo clave en el centro del campo contra su exequipo, el HSV, y eso permitió el empate de Robert Glatzel. Tras el segundo error, Thioune lo defendió: «No recibió suficiente apoyo. Es un chico de 18 años aprendiendo, frente a un veterano de 30 que sabe cómo actuar».

    Su expulsión ante el Stuttgart en diciembre confirma que aún le faltan madurez y experiencia. Aun así, lo normal es que un jugador de 18 años alterne errores y aciertos, sobre todo cuando ya ha demostrado su enorme potencial.

  • Gabriel Magalhaes Arsenal 2025-26Getty

    ¿El nuevo Gabriel Magalhães?

    El ascenso del defensa central zurdo del Arsenal, Gabriel Magalhães, inspirará sin duda a Coulibaly. Gabriel, quizás el mejor central zurdo del mundo, destaca en los aspectos puros de su oficio y añade garra y agresividad. Domina en el aire y en el suelo, se entrega en bloqueos y salvadas, y brilla al construir el juego desde atrás.

    Coulibaly aún tiene un largo camino para acercarse a ese nivel, pero, con sus habilidades, debe tomarlo como referencia. Al ritmo que lleva, todo indica que el joven alemán puede convertirse en un defensa de primer nivel.

  • SV Werder Bremen v 1. FSV Mainz 05 - BundesligaGetty Images Sport

    El futuro

    Con la temporada casi finita y la permanencia en la Bundesliga asegurada, el Werder Bremen ya piensa en el futuro de Coulibaly. Es probable que el club busque vender al central tras su gran campaña.

    Varios grandes de Europa ya siguen al central, y club y jugador han abordado un posible traspaso este verano.

    En una reciente declaración sobre el futuro de Coulibaly, Peter Niemeyer, director deportivo del Werder, dijo a Kicker: «Somos conscientes de que hay movimiento en este asunto. Pero, por el momento, no hay indicios sobre cuáles podrían ser los próximos pasos ni de si esto sucederá ya en verano. Por supuesto, está claro que un jugador con este perfil despierta gran interés y atrae mucha atención».

    Chelsea, Manchester United, PSG, Newcastle United, Nápoles y Olympique de Marsella siguen al joven, cuyo contrato aún tiene tres años. Esta situación fortalece la posición del Werder, que, según rumores, pediría 50 millones de euros por el defensa, lo que sería una venta récord. Coulibaly es, sin duda, alguien a quien hay que seguir de cerca este verano.