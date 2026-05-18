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Por qué Casemiro canceló su despedida a la prensa del Manchester United tras ganar al Nottingham Forest
Una despedida emotiva para el brasileño
El veterano centrocampista jugó el domingo su último partido en casa como «Diablo Rojo». La emoción fue tan intensa que no pudo atender a los medios. Tras la ajustada victoria, el club confirmó que Casemiro, visiblemente emocionado al final del encuentro, no estaba en condiciones de hablar.
Llegó del Real Madrid en 2022 por 70 millones de libras, jugó 161 partidos, marcó 26 goles y ganó dos títulos. Este verano dejará el club como agente libre.
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Un último mensaje para los fieles seguidores de Old Trafford
Aunque se canceló la rueda de prensa, Casemiro habló a la afición desde el campo. Tras recibir una camiseta enmarcada que recordaba su etapa en el club, dijo: «Gracias y que se cuiden todos. Gracias a los jugadores y al cuerpo técnico. Lo mejor de este club sois vosotros, los aficionados».
Después publicó un sincero mensaje en Instagram: «Hay lugares que marcamos en la vida y lugares que nos marcan. Manchester será siempre mi hogar. A la ciudad, al club y a todos los aficionados, gracias de corazón. Estos cuatro años han sido inolvidables; momentos que mi familia y yo llevaremos con nosotros siempre. No hay palabras para describir la felicidad y la calidez que hemos sentido aquí. Gracias por cada vítor, cada recuerdo y por hacernos sentir como en casa desde el primer día. Siempre un Red Devil».
Carrick rinde homenaje a una estrella veterana
El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, elogió al centrocampista saliente y resaltó su profesionalidad en los últimos meses. Aseguró que el compromiso de Casemiro nunca decayó, pese a que su futuro estaba lejos de Old Trafford, y destacó el vínculo especial que el jugador mantenía con la afición.
Sobre su influencia, Carrick afirmó: «Ha sido fantástico para mí y para el grupo. Su claridad sobre la situación le ha permitido centrarse y darlo todo, sabiendo que al final de la temporada se iría. Claro que ha tenido altibajos, como todos en el fútbol a lo largo de los años, pero terminar con tanta fuerza y ver la conexión que mantiene con la afición es muy bonito».
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¿Qué le depara el futuro a la leyenda del Real Madrid?
Aunque su etapa en la Premier League llega a su fin, los rumores sobre el próximo destino de Casemiro crecen. El mediocampista aún no confirma dónde jugará la próxima temporada, pero tiene varias ofertas lucrativas.
Según los informes, el Inter de Miami de la Major League Soccer es el favorito para ficharlo gratis, lo que le permitiría reunirse con antiguos rivales de La Liga en los últimos capítulos de su ilustre carrera.