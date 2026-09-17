Puede que esa reverencia no llegue antes del primer parón internacional de 2026-27, ya que al United solo le queda un partido más antes de que la competición doméstica se detenga durante tres semanas. Ese encuentro será a domicilio ante el Fulham el domingo.

El equipo de Michael Carrick afronta ese duelo con la confianza colectiva tocada tras dos derrotas consecutivas. La derrota en el derbi contra el City se produjo en circunstancias polémicas, antes de caer después eliminado de la Carabao Cup en casa.

El United iba ganando 2-0 su encuentro de tercera ronda contra el Brighton cuando apenas se habían cumplido 10 minutos, pero sufrió un dramático desplome en la segunda parte a medida que se abrían enormes huecos en una zaga de cuatro muy retocada.

Aunque Carrick agitó su alineación en ese partido, jugadores como Harry Maguire, Lisandro Martinez y Luke Shaw tampoco han estado mucho mejor, ya que la zaga del Manchester United ha encajado siete goles en cuatro partidos de la Premier League. Su única portería a cero esta temporada llegó en una victoria en la Champions League contra el Sabah.