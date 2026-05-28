Con la salida de Casemiro, Manchester United busca mediocampistas con experiencia en la Premier League para reforzar su plantilla y pelear por el título.

El United busca jugadores con experiencia en la Premier y podría fichar a alguno de sus rivales.

El mediocampista del Nottingham Forest Elliot Anderson interesa a varios clubes de Mánchester, mientras que Adam Wharton, del Crystal Palace, ya demostró estar listo para dar el salto. Sandro Tonali y Bruno Guimaraes, del Newcastle, podrían cambiar de aires.

No obstante, el United podría fijarse en el Brighton cuando se abra el próximo mercado. Ya intentó fichar a Baleba tras su rápida adaptación a los Seagulls en 2023.