Inglaterra logró su mejor resultado en un Mundial desde 1966 al vencer 6-4 a Francia en el partido por el tercer puesto, pero los titulares fueron para Saka. La estrella del Arsenal marcó un hat-trick, con dos goles en la primera parte, y recordó su importancia para la selección.

Tras el partido, el extremo reconoció a la BBC que hubiera querido más minutos en la fase eliminatoria y, desafiante, añadió: «Me hubiera encantado jugar más, pero ahora no es el momento de hablar de eso. Me expreso en el campo. Hay que seguir adelante».