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¿Por qué Bukayo Saka, autor de un hat-trick, no jugó más con Inglaterra? La estrella del Arsenal insiste en que ha estado «en forma», mientras que Thomas Tuchel explica por qué no fue convocado para la semifinal del Mundial contra Argentina
Saka brilla mientras Inglaterra se hace con el bronce
Inglaterra logró su mejor resultado en un Mundial desde 1966 al vencer 6-4 a Francia en el partido por el tercer puesto, pero los titulares fueron para Saka. La estrella del Arsenal marcó un hat-trick, con dos goles en la primera parte, y recordó su importancia para la selección.
Tras el partido, el extremo reconoció a la BBC que hubiera querido más minutos en la fase eliminatoria y, desafiante, añadió: «Me hubiera encantado jugar más, pero ahora no es el momento de hablar de eso. Me expreso en el campo. Hay que seguir adelante».
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Tuchel explica el descarte táctico en la semifinal
La decisión de alinear a Morgan Rogers en lugar de Saka en la semifinal perdida generó polémica entre aficionados y comentaristas. Tuchel lo defendió: «Lo hizo todo bien. Simplemente tuve la sensación de que Morgan Rogers iba a ser protagonista de algo especial».
El partido contra Argentina fue tan exigente que tuvimos que hacer cambios por calambres. Bukayo demostró que es un jugador clave; de eso nunca hubo duda. Ni siquiera me di cuenta de que había marcado un hat-trick [contra Francia]».
La estrella del Arsenal desmiente los rumores sobre su estado físico
Los rumores indicaban que Saka arrastraba una lesión tras una exigente temporada con el Arsenal en la Premier League y la Liga de Campeones. El extremo se perdió la titularidad al inicio de la fase de grupos por un problema físico que le afectó los dos últimos meses de la campaña.
Aun así, las cifras muestran que, incluso sin estar al 100 %, fue la principal fuente de creación de Inglaterra: en solo 192 minutos sumó tres asistencias para cuando llegaron los cuartos de final.
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Reducir la distancia con la élite mundial
Tuchel se muestra optimista con la trayectoria de Inglaterra bajo su mando. La victoria sobre Francia se vio como un paso simbólico hacia la competencia con los grandes del fútbol internacional, aunque la semifinal aún duele. Tuchel señaló: «Tenemos la capacidad de cerrarla. Ellos tienen la capacidad de volver a abrirla. Hace ocho años ellos [Francia] fueron campeones [del Mundial], hace cuatro llegaron a la final y también a la final de la Liga de Naciones. Hay una ligera diferencia, pero queremos reducirla».
El técnico reitera su motivación pese al escrutinio sobre su gestión de jugadores como Saka y añade: «Dije el sábado que este partido era el primer paso. Lo dimos. Les ganamos. Ahora toca España en la Liga de Naciones».
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