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Por qué Andrey Santos forzó su salida del Chelsea y fichó por el Manchester United por 50 millones de libras
Intensa competición en Stamford Bridge
Según el Daily Mail, Santos pidió salir del Chelsea al verse sin espacio en un mediocampo saturado.
La renovación de Moisés Caicedo y la exigencia del club de 120 millones de libras para considerar la venta de Enzo Fernández redujeron aún más sus opciones.
Con Romeo Lavia y Dario Essugo peleando también un lugar en el mediocampo, el brasileño sabía que su tiempo de juego sería escaso.
Además, al no disputar el Chelsea competiciones europeas, se reducirían aún más las rotaciones. Por ello, el jugador pidió a sus agentes que buscaran alternativas, lo que llevó al Manchester United a ficharlo por 48 millones de libras más 2 millones en variables.
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Frustraciones bajo el mandato de Enzo Maresca
El Chelsea rechazó 45 millones de libras del West Ham por Santos, quien luego falló en su regularidad. En un partido contra el Brighton, un mal control suyo forzó un pase desesperado que provocó la expulsión de Trevoh Chalobah y la derrota 3-1 del Chelsea.
El técnico Enzo Maresca, visiblemente molesto, lo reemplazó en el descanso del siguiente partido ante el Nottingham Forest y, desde entonces, solo lo alineó en copas y competiciones europeas de menor nivel. A pesar de su talento, Santos no logró recuperar la confianza del entrenador, y el equipo terminó décimo en la Premier League.
Liam Rosenior pierde la fe
La llegada de Liam Rosenior al Chelsea se esperaba que revitalizara a Santos, ya que ambos habían triunfado en el Estrasburgo. Al principio, Santos fue titular con Rosenior. Sin embargo, su relación se deterioró en un partido contra el Burnley en febrero. Rosenior criticó a un jugador por no marcar a Zian Flemming, quien cabeceó el 1-1 en el descuento.
Poco después, Santos marcó a Flemming en otro córner, lo que confirmó su responsabilidad. A partir de entonces, Rosenior lo mantuvo en el banquillo; no jugó en los dos últimos partidos. Ya con Calum McFarlane como interino, Santos volvió a fallar en el marcaje ante el Manchester City.
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¿Qué le depara el futuro a Andrey Santos?
El Manchester United apuesta por el potencial de Santos, no por un jugador hecho. El brasileño debe adaptarse a Old Trafford y ganarse un puesto fijo. Si reduce sus errores defensivos y muestra su habilidad con el pase, tendrá una oportunidad de oro para demostrar que el Chelsea se equivocó y convertirse en clave para el United.
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