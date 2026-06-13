Da igual dónde aparezca Leon Goretzka —ya sea en la Säbener Straße de Múnich, en los partidos internacionales fuera de casa con el FC Bayern o en la concentración de la selección alemana para el Mundial en Winston-Salem—, en todas partes es el centro de todas las miradas. Desde hace más de un año, cuando los aficionados lo ven, gritan: «¡Goreeetzkaaa!».
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Por primera vez en su carrera, Leon Goretzka afronta una amarga novedad tras el Mundial
El jugador de 31 años y sus compañeros están hartos, pero no pueden escapar. Ni siquiera en redes sociales, donde cada publicación de Goretzka recibe cientos de comentarios.
Aunque eso le convierte involuntariamente en el centro de atención, en la selección solo le queda un papel secundario. Durante la preparación mundialista, perdió la pugna con Felix Nmecha, del Borussia Dortmund, por el puesto junto a Aleksandar Pavlovic en el doble pivote. Julian Nagelsmann prefiere la calidad de pase y la agilidad de Nmecha, mientras que Goretzka, más físico y experimentado, queda relegado. Junto al lateral izquierdo David Raum, el centrocampista del Bayern, que dejará el club, es el gran perdedor de la preparación.
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Leon Goretzka ha perdido la pugna con Felix Nmecha
En los dos últimos amistosos contra Finlandia (4-0) y Estados Unidos (2-1), Goretzka solo jugó diez minutos. El domingo, ante Curazao, empezará en el banquillo. Es su cuarto gran torneo como suplente. En los tres anteriores siempre ingresó en el once, sin que eso evitara el fracaso.
En el Mundial 2018 debutó como titular ante Corea del Sur, jugando como extremo derecho; Alemania perdió 0-2 y fue eliminada. En la Euro 2021, marcó en la fase de grupos contra Hungría y pasó a octavos, pero Alemania cayó 0-2 ante Inglaterra. En el Mundial 2022 entró tras la caída ante Japón; pese a un empate con España y un triunfo sobre Costa Rica, la eliminación llegó en fase de grupos.
En 2024, Nagelsmann no lo convocó para la Eurocopa de casa. Su posterior regreso y titularidad en la selección resultó tan sorpresivo como su actual descenso.
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Parecía que Leon Goretzka tenía asegurada su plaza en el once titular para el Mundial
En el Bayern, Goretzka fue suplente en los partidos clave de esta temporada, pero Nagelsmann empezó a confiar en él de forma sistemática. En la fase de clasificación para el Mundial, celebrada en otoño, Goretzka fue titular en cinco de los seis partidos y rindió a buen nivel. En una entrevista con la revista kicker a principios de marzo, Nagelsmann atribuyó en gran medida la importante victoria contra Irlanda del Norte a su aportación: «Si él no hubiera jugado, seguro que no habríamos ganado, porque despejó 60 balones de cabeza».
El seleccionador le prometió la titularidad en el Mundial: «A pesar de su escaso tiempo de juego en el Bayern, tendrá buenas posibilidades de jugar y de desempeñar un papel similar al de la fase de clasificación». Goretzka asumiría la parte más ofensiva del doble seis junto a Pavlovic o Nmecha. Sobre su pareja preferida, añadió: «Uno de los dos, en cualquier caso, tiene buenas opciones de jugar».
En los amistosos de marzo fue titular en uno y entró de cambio en el otro. Luego vivió su mejor momento en el Bayern: con Vincent Kompany guardando a los titulares para las copas, Goretzka jugó en la Bundesliga ya decidida. En las últimas seis jornadas sumó cinco puntos de puntuación y, en una ocasión, incluso llevó el brazalete de capitán. Aun así, tras esta racha, perdió la titularidad en la selección.
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Tras su marcha del FC Bayern: ¿dónde jugará Leon Goretzka la próxima temporada?
Goretzka no solo lidia con problemas físicos; también enfrenta una incógnita sobre su futuro. Su contrato con el Bayern Munich vence el 30 de junio, justo entre los octavos y cuartos de final del Mundial, y aún no lo ha renovado. Si nada cambia, por primera vez en su carrera quedará sin equipo.
A mediados de mayo, su fichaje por el AC Milan parecía inminente, pero la derrota en la última jornada, la pérdida del pase a la Champions y la destitución de la dirección deportiva, encabezada por Massimiliano Allegri, Igli Tare y Giorgio Furlani, cambiaron todo.
Desde entonces, su fichaje dejó de ser prioridad para el club italiano, que ahora busca nuevos dirigentes. Se esperaba que Ralf Rangnick llegara como director técnico y Oliver Glasner como entrenador, pero las negociaciones se han estancado y aún no hay certeza de su interés en Goretzka.
Mientras, suena para el Atlético de Madrid, que ya intentó ficharlo en invierno, y varios clubes de la Premier League lo siguen. El viernes, The Athletic informó que el Chicago Fire de la MLS también está interesado.
El centrocampista evita hablar de su futuro y asegura estar tranquilo. Aun así, la incertidumbre y las posibles negociaciones podrían distraerle en pleno Mundial.