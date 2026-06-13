Por primera vez en su carrera, Leon Goretzka afronta una amarga novedad tras el Mundial

En el Bayern, Goretzka fue suplente en los partidos clave de esta temporada, pero Nagelsmann empezó a confiar en él de forma sistemática. En la fase de clasificación para el Mundial, celebrada en otoño, Goretzka fue titular en cinco de los seis partidos y rindió a buen nivel. En una entrevista con la revista kicker a principios de marzo, Nagelsmann atribuyó en gran medida la importante victoria contra Irlanda del Norte a su aportación: «Si él no hubiera jugado, seguro que no habríamos ganado, porque despejó 60 balones de cabeza».

El seleccionador le prometió la titularidad en el Mundial: «A pesar de su escaso tiempo de juego en el Bayern, tendrá buenas posibilidades de jugar y de desempeñar un papel similar al de la fase de clasificación». Goretzka asumiría la parte más ofensiva del doble seis junto a Pavlovic o Nmecha. Sobre su pareja preferida, añadió: «Uno de los dos, en cualquier caso, tiene buenas opciones de jugar».

En los amistosos de marzo fue titular en uno y entró de cambio en el otro. Luego vivió su mejor momento en el Bayern: con Vincent Kompany guardando a los titulares para las copas, Goretzka jugó en la Bundesliga ya decidida. En las últimas seis jornadas sumó cinco puntos de puntuación y, en una ocasión, incluso llevó el brazalete de capitán. Aun así, tras esta racha, perdió la titularidad en la selección.