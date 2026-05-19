¡Por poco! Bukayo Saka, joven estrella del Arsenal, estuvo a punto de arrebatarle el récord de la Premier League a la leyenda del Manchester United Wayne Rooney tras unirse a Thierry Henry en un selecto club

Según la web oficial de la Premier League, Saka entró en los récords al participar en la victoria 1-0 del Arsenal sobre el Burnley. El canterano de Hale End se quedó a un paso del récord de edad de Rooney, pero ingresó en el exclusivo club de jugadores que han marcado 50 goles y dado 50 asistencias con los Gunners en la competición. Es el tercer jugador en lograrlo, tras Henry (175 goles y 74 asistencias) y Bergkamp (87 goles y 94 asistencias).



