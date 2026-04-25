Según The Sun, el dúo pagó 54 000 libras (unos 62 200 euros) por el semental Bunting Mental. El nombre se inspira en el cántico de los aficionados «Let's Go Bunting Mental», con el que celebran a Bunting, estrella del dardos.
Getty Images Sport
Traducido por
Por más de 60 000 euros y con el nombre de un cántico de los aficionados: las estrellas del dardo Luke Littler y Stephen Bunting compran un caballo de carreras
Hugo Palmer entrena a Bunting Mental. «La mayoría de los deportistas famosos con caballos son de mi generación, así que es genial tener a gente de la siguiente», dijo Palmer (46) al diario The Sun.
- Getty Images Sport
Michael Owen también invierte en caballos de carreras
Bunting es un aficionado reconocido a los deportes ecuestres, mientras que Littler acudió al Festival de Cheltenham en marzo con su novia Faith y con los jugadores de dardos Luke Humphries y Nathan Aspinall; se rumorea que ganó dinero apostando allí.
Littler y Bunting, junto al exfutbolista inglés Michael Owen —quien jugó para el Manchester United (Littler) y el Liverpool FC (Bunting)—, son copropietarios del semental de dos años. Según Palmer, Bunting Mental debutará en junio.