Por más de 20 millones de euros: al parecer, el RB Leipzig ficha a un jugador de un rival de la Bundesliga

Según la revista «kicker», el RB parece haber sido el único club con un interés concreto en Reitz. El equipo del entrenador Ole Werner necesita refuerzos en el centro del campo defensivo, ya que el internacional austriaco Xaver Schlager ha anunciado que no renovará su contrato, que expira al final de la temporada, y que abandonará el club sajón sin coste alguno. En cuanto a su perfil, Reitz y Schlager, ambos destacados por su capacidad de carrera y su fuerza en los duelos, son muy similares.

Según el informe, el Gladbach recibirá el importe base del traspaso en un pago único y no a plazos, lo que le da el margen necesario para la reestructuración prevista del equipo, que ahora también necesita un sucesor para Reitz, el próximo verano.

Para Reitz, se trata de su primer traspaso definitivo en el fútbol profesional. El jugador de 23 años llegó al Borussia ya en 2009 y, durante su etapa en el Bajo Rin, solo fue cedido en dos ocasiones al club belga VV St. Truiden (temporada 2021/22 y segunda vuelta de la temporada 2022/23).