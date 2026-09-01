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«Por lo que a mí respecta...»: un delantero de la Bundesliga en racha rompe su silencio sobre los sorprendentes rumores de traspaso con el Manchester United y el Tottenham
Manchester United y Tottenham, al acecho
Según se informa, Manchester United y Tottenham están valorando lanzarse a por el goleador del Friburgo Matanovic. Los dos gigantes de la Premier League están deseando reforzar su ataque, con el United buscando activamente un sustituto para Joshua Zirkzee, vinculado con la Fiorentina.
Sin embargo, el jugador de 23 años ha acallado de forma tajante el ruido en torno a su futuro. Matanovic ha firmado un inicio de temporada espectacular, con cuatro goles en otros tantos partidos, incluido uno ante el Werder Bremen el domingo. Después de ese encuentro de liga, el espigado delantero se apresuró a enfriar las conversaciones sobre un inminente cambio a Inglaterra.
- Getty Images Sport
«Sin contacto con nadie»
A pesar de las especulaciones previas al cierre del mercado de fichajes del martes, Matanovic sigue totalmente comprometido con el equipo de Schuster. Al ser preguntado por los recientes vínculos con Old Trafford, el delantero ofreció una valoración tajante de la situación.
«En lo que a mí respecta, ahora mismo estoy en el Friburgo», dijo Matanovic a los periodistas. «No ha habido absolutamente ningún contacto por parte de nadie de mi entorno».
El ariete de 1,96 m atribuyó su estado de forma fulgurante durante el último año a la claridad psicológica, más que simplemente a la preparación física. «Lo primero en lo que piensa la gente es que el éxito se debe al entrenamiento duro, y eso es en gran parte cierto», explicó. «Pero creo que el fútbol es mucho más un juego mental. Si tienes la mente clara, no piensas demasiado y no dudas, así es como suceden las cosas. Si le doy demasiadas vueltas, empiezo a obsesionarme y me falta confianza en mí mismo, entonces no funciona».
Un año de eclosión en Alemania
La cotización de Matanovic se ha disparado desde que cambiara el Eintracht Frankfurt por el Friburgo el pasado verano. Marcó 15 goles en todas las competiciones durante su campaña de debut y ayudó a su club a alcanzar la final de la Europa League antes de caer finalmente ante el Aston Villa.
Preguntado por si fichar por el Friburgo fue la mejor decisión de su carrera, el delantero se mostró rotundo. «Sí, por supuesto. La respuesta es obvia. Fue un paso enorme», dijo. «Gracias al Friburgo, también llegué al Mundial, lo que fue un éxito tremendo para mí como jugador joven».
Esas destacadas actuaciones con su club le valieron un puesto en la convocatoria de Croacia para el torneo de verano. Aunque no consiguió marcar en sus apariciones como suplente ante Inglaterra, Ghana y Portugal, la experiencia internacional ha impulsado claramente su impresionante inicio de la actual temporada nacional.
- AFP
Se avecina un frenético cierre de mercado
Con Matanovic atado con un contrato hasta junio de 2029, el Friburgo no tiene ninguna presión para hacer caja con su activo más preciado. Manchester United y Tottenham tendrán que trabajar sin descanso para articular una oferta formal antes de que el mercado de fichajes cierre el martes.
A menos que llegue una oferta monumental que ponga a prueba la determinación del Friburgo, Matanovic seguirá liderando el ataque en la Bundesliga. Su tarea inmediata será mantener su prolífica racha goleadora y asegurarse de que su club consolide su positivo impulso de inicio de temporada.
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