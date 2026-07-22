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«Por la situación de Marcus Rashford»: por eso el Manchester United no puede hacer oficial su interés por Iliman Ndiaye, mediapunta del Everton valorado en 70 millones de libras
El obstáculo de Rashford en Old Trafford
Los planes de fichajes de verano del United se han topado con un contratiempo al intentar reforzar su ataque bajo la nueva estructura deportiva de Old Trafford. Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, el club admira a Ndiaye, del Everton, pero cualquier acuerdo está paralizado. La razón principal es la presencia de Rashford, cuya situación en la plantilla determina cualquier incorporación en las bandas.
Romano lo explicó así: «Otro jugador que gusta al Manchester United es Iliman Ndiaye, del Everton. Les gusta, pero no avanzan por la situación de Rashford». La directiva no autorizará el fichaje de un extremo estrella mientras Rashford siga en el club, lo que complica sus planes de fichajes al inicio de la pretemporada.
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El futuro de Rashford es incierto.
La situación de Rashford se ha complicado tras una temporada intensa. El internacional inglés jugó cedido en el Barcelona, disputó 49 partidos, marcó 14 goles y dio 14 asistencias, y ayudó al equipo a ganar La Liga y la Supercopa de España. Aunque se especuló con su salida definitiva de Manchester, el Barcelona decidió no ficharlo, así que regresará a la pretemporada del United.
Aunque el United ya se ha mostrado activo en la actual ventana de fichajes con las incorporaciones de Andrey Santos, Youri Tielemans, Karl Darlow y Tynan Thompson, su búsqueda de nuevos fichajes estrella sigue en punto muerto hasta que liberen el considerable salario y la plaza en la plantilla de Rashford —tras su reciente participación en el Mundial, donde marcó un gol y dio una asistencia en seis partidos para ayudar a Inglaterra a conseguir el tercer puesto—. Mientras tanto, el interés por Ndiaye se mantiene en fase de valoración, sin oferta formal, lo que mantiene en alerta a los rivales de la Premier.
El Everton se mantiene firme en cuanto al precio de venta de Ndiaye
El interés por la mediapunta del Everton no sorprende: desde su llegada procedente del Marsella en 2024, con un contrato de cinco años, ha marcado 17 goles y dado tres asistencias en 71 partidos. Los Toffees no tienen presión para venderlo barato, pues, como destacó Romano, el Everton lo considera clave en el esquema de David Moyes: «Es importante recordar que Ndiaye sería muy caro. Es un jugador muy importante; para el Everton es un jugador crucial, crucial».
Su valor ha crecido tras brillar con Senegal en el Mundial: marcó un gol y dio dos asistencias en tres partidos antes de la eliminación en octavos. Aunque el Manchester United es el club más mencionado, no es el único interesado. Romano confirmó que varios clubes extranjeros ya se han puesto en contacto para sondear su disponibilidad. Además, según se informa, el Aston Villa mantuvo conversaciones preliminares sobre el jugador hace apenas unas semanas, lo que indica que la competencia por el jugador de 26 años será feroz si el Everton decide escuchar ofertas.
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Una lista creciente de equipos de la Premier League interesados.
La pugna por Ndiaye se ha convertido en uno de los temas más comentados del mercado de fichajes de verano. Tras disputar 34 partidos con el Everton, marcar seis goles y dar tres asistencias, se cree que Manchester United, Aston Villa, Manchester City y Tottenham Hotspur siguen de cerca su situación. El jugador negocia su renovación con el Everton, y esa incertidumbre alimenta el interés de los pretendientes. Pese a ello, el club inglés no cede y pediría unos 70 millones de libras.
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