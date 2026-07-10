Así lo indica un informe de Ran. Tras meses de debate y desmentidos, el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, convocó a Neuer, de 40 años, justo antes del Mundial. Eso dejó fuera a Oliver Baumann (36), titular en la fase de clasificación, a quien Nagelsmann y el entrenador de porteros, Andreas Kronenberg, habían prometido jugar de inicio en el torneo.
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Por la decisión unilateral de Julian Nagelsmann en la selección alemana, el segundo entrenador habría pensado en dimitir antes del Mundial
Según el informe, Kronenberg no conocía las reflexiones de Nagelsmann sobre el posible regreso de Neuer. La decisión unilateral de Nagelsmann y su trato a Baumann le enfadaron tanto que, en un momento dado, incluso pensó en dimitir. Kronenberg se incorporó a la selección nacional en 2021, bajo la dirección del seleccionador Hansi Flick, por lo que llevaba más tiempo en el cargo que Nagelsmann.
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Al parecer, Manuel Neuer presionó para que Jonas Urbig fuera convocado para el Mundial
Neuer, de regreso, habría pedido influir en la plantilla de porteros para el Mundial. Condicionó su vuelta a que Jonas Urbig (22), su suplente en el Bayern, fuera el tercer portero en lugar de Alexander Nübel (29). Finalmente, ambos acordaron que Urbig viajaría como portero de entrenamiento, sin integrar la lista ni poder jugar, mientras Nübel mantenía su lugar como tercer arquero.
Nübel se había perdido la Eurocopa 2024, en Alemania, por circunstancias desafortunadas. Entonces Nagelsmann había convocado a Neuer, Baumann, ter Stegen y Nübel en la prelista y pensaba llevar a los cuatro. Al final, por petición de Neuer, Nübel quedó fuera.
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Alexander Nübel ficha por el Beşiktaş de Estambul
Neuer y Nübel mantienen una relación complicada desde hace años; Ran habla incluso de «acoso» por parte de Neuer. En 2020, con 23 años, Nübel fichó por el Bayern procedente del Schalke 04 sin coste, pero apenas jugó pese a las promesas del director deportivo, Hasan Salihamidzic. Tras solo cuatro partidos, en 2021 se marchó cedido: primero dos años al AS Mónaco y luego tres al VfB Stuttgart.
El miércoles el Bayern lo cedió al Besiktas. El contrato de Neuer dura hasta 2027; Urbig, su sucesor en Múnich, podría ser el nuevo titular de Alemania. Neuer firmó un Mundial decepcionante: Alemania cayó en octavos ante Paraguay en los penaltis.
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