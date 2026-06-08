Según eldiario «Record», el Borussia Dortmund ha ofrecido 12 millones de euros más 5 en variables por Bastien Meupiyou, del FC Alverca. El interés del equipo amarillo y negro en el defensa de 20 años comenzó en enero.
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Por hasta 17 millones de euros: el BVB habría presentado una primera oferta por un fichaje sorpresa
Meupiyou fichó por el Wolverhampton Wanderers en verano de 2024, procedente del FC Nantes, por cinco millones de euros. A pesar de empezar con el primer equipo, solo jugó con el sub-21.
Tras solo una temporada, los Wolves lo cedieron al Alverca, donde jugó 32 partidos la campaña pasada y ayudó al equipo a acabar undécimo en la primera división portuguesa. Ahora parece que Meupiyou está listo para el siguiente gran paso en su carrera.
Aunque los Wolves tienen una cláusula de recompra, tras descender de la Premier prefieren ingresos por traspaso, ya que poseen el 50 % de la reventa.
El jugador está representado por Jorge Mendes, quien también negocia la renovación de Karim Adeyemi con el BVB. Otros clubes también siguen a esta joya defensiva.
- AFP
El BVB y los centrales: ¿el temor a la cláusula Schlotterbeck?
El Dortmund ha fichado a Joane Gadou, joven talento de primer nivel. El BVB pagó 20 millones de euros al RB Salzburgo por el joven de 19 años. Se espera que Gadou sea titular, mientras que Meupiyou llegaría como apuesta de futuro. Eso podría cambiar si Nico Schlotterbeck activara la cláusula de rescisión incluida en su renovación de abril y se marchara.
Liverpool, uno de los equipos incluidos en la cláusula, necesita centrales tras la salida gratuita de Ibrahima Konaté. Además, Meupiyou, como Schlotterbeck, es zurdo.
La salida de Niklas Süle y la grave lesión de Emre Can obligaron al club a reforzar la zaga, sobre todo porque Niko Kovac prefiere una defensa de tres. La temporada pasada ya mostró que el Dortmund a menudo se quedaba sin centrales disponibles.
La marcha relámpago de Aaron Anselmino en invierno complicó aún más la plantilla, pero permitió el descubrimiento de Luca Reggiani, quien disputó sus primeros nueve partidos como profesional con buena nota.