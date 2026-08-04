«Por fin, estoy aliviado»: Randal Kolo Muani cierra la puerta a su pesadilla en el PSG para sellar su traspaso definitivo a la Juventus por 50 millones de euros

Tras cerrar su contrato de cinco años con la Juventus, Kolo Muani expresó un enorme alivio por asegurar su salida definitiva del PSG. El delantero no ocultó su deseo de regresar a Italia.

«Por fin, estoy aliviado», declaró Kolo Muani. «Llevaba tiempo queriendo volver, y este momento ha llegado. Es una historia que no ha terminado; quería acabarla. Por eso hice todo lo posible para intentar regresar. Vamos a seguir escribiendo esta bonita historia».







