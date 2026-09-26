¡Por fin de vuelta! La estrella del Real Madrid Eder Militao recibe el alta para regresar tras CINCO meses de baja

El largo camino hacia la recuperación de Militao parece estar cerca de llegar a su fin en el Santiago Bernabéu. Después de pasar cinco meses de baja, el central ha superado con éxito su última evaluación física, según Marca.

Este avance médico llega después de una visita a Valdebebas del doctor Lasse Lempainen, el especialista finlandés que operó al jugador a principios de este año. El experto médico estuvo en la capital de España para supervisar personalmente las fases finales del programa de rehabilitación del defensa y evaluar su estado físico.

Tras la revisión satisfactoria, el doctor Lempainen acudió a las redes sociales para expresar su satisfacción por los progresos realizados por el ex del Porto. Señaló: "Gran día en Madrid con @edermilitao y el personal médico y de rendimiento de @realmadrid. Un día completo dedicado a su regreso, mientras Éder sigue progresando según lo previsto tras la cirugía por su grave lesión de tendón".

"Ha sido un placer para nosotros aportar nuestra experiencia y conocimientos a su proceso de vuelta a los terrenos de juego, con el objetivo final de ayudarle a regresar con seguridad y rendir de nuevo al más alto nivel. Muchas gracias a Éder y a todo el personal del Real Madrid por la excelente colaboración y por un día muy satisfactorio. Volver al campo es un hito. Volver a tu máximo nivel de rendimiento es el objetivo".