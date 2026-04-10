«Por extraño que parezca», Arne Slot asegura que aún cuenta con el respaldo de la afición y los propietarios del Liverpool tras ser «superado» por el PSG, pese a los problemas

La presión sobre el técnico holandés alcanzó su cima tras la derrota 2-0 ante el París Saint-Germain, que puso en riesgo las ambiciones europeas del Liverpool. Antes, el equipo había caído 4-0 ante el Manchester City en la FA Cup y tropezado en la Premier League contra el Brighton. A pesar del ruido externo y las especulaciones sobre su futuro, el entrenador asegura tener el respaldo total de la directiva de Anfield.

«Ya lo he dicho muchas veces: siento un gran apoyo, no solo de los propietarios, sino también de Richard [Hughes, director deportivo] y Michael [Edwards, director ejecutivo]», afirmó antes del duelo contra el Fulham. Su confianza parece justificada, pues los informes indican que las figuras clave de FSG siguen comprometidas con su proyecto de reconstrucción.