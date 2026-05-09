«Por eso no te dan ningún trofeo, pero también cuenta»: Max Eberl explica qué hace especial la temporada del Bayern

«Por nuestra forma de jugar somos campeones de Alemania, llegamos a semifinales de la Liga de Campeones y le plantamos cara al mejor equipo de Europa. Además, volvemos a la final de la Copa tras años y queremos ganarla», resumió Eberl.

La semana pasada el FCB cayó ante el París Saint-Germain en Champions: tras el 4-5 de la ida, un gol temprano de Dembélé en el 1-1 de la vuelta bastó al equipo francés para avanzar a la final de Budapest.

En dos semanas disputará la final de Copa ante el VfB Stuttgart en Berlín, donde un triunfo le daría el doblete.