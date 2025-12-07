'Por eso no puede jugar' - Oliver Glasner confirma la razón de la ausencia de Daniel Muñoz en el Crystal Palace

Muñoz no formó parte del equipo del Crystal Palace para el partido del domingo, ya que Nathaniel Clyne fue elegido como lateral derecho en el esquema de tres defensas preferido por Glasner. El colombiano no fue el único titular habitual ausente en Fulham: Will Hughes también empezó desde el banquillo, mientras que Eddie Nketiah tuvo la oportunidad de iniciar como titular.

Nketiah anotó su segundo gol de la temporada en la Premier League en su primera titularidad, jugando junto a Yeremy Pino detrás de Jean-Philippe Mateta en el ataque. Sin embargo, fue la ausencia de Muñoz la que más llamó la atención, ya que el jugador de 29 años no había perdido ni un solo minuto antes del derbi de Londres del domingo.

Previo al partido en Fulham, Glasner confirmó que Muñoz se ausentó debido a una lesión en la rodilla.