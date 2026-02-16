(C)Getty Images
«¡Por eso los jugadores no fichan por ellos!». La exestrella del Marsella afirma que el «miedo» y la «negatividad» frenan al club tras la dimisión de Roberto De Zerbi y el director Medhi Benatia
Marsella se sumió en el caos tras la salida de sus líderes.
Tras una humillante derrota por 5-0 a manos de su rival, el París Saint-Germain, el club se ha visto obligado a afrontar la marcha de dos figuras clave. El entrenador Roberto De Zerbi abandonó su cargo a principios de semana y el domingo se produjo la salida oficial del director deportivo Medhi Benatia. En medio de este contexto de inestabilidad, los enfadados aficionados irrumpieron recientemente en las suites presidenciales del estadio para exigir responsabilidades por una temporada que se está descontrolando rápidamente.
Rami expone la crisis mental
Rami, que representó al Marsella entre 2017 y 2019, cree que los problemas en el Velódromo son profundamente psicológicos. En calidad de consultor de la Ligue 1+, el veterano defensa explicó que la presión de jugar en un club tan cargado de emociones a menudo se convierte en una carga más que en un estímulo. «A veces, para ser sinceros, jugamos con miedo, incluso cuando ganamos», admitió Rami al reflexionar sobre la incapacidad del equipo actual para cerrar los partidos. Sugirió que el peso de las expectativas ha creado una profecía autocumplida de fracaso durante los partidos.
«Y empezamos a pensar de forma negativa, diciéndonos a nosotros mismos: "Bueno, estamos ganando 2-0, pero si encajamos un gol, estamos perdidos". Es grave pensar así», continuó Rami. Argumentó que esta ansiedad generalizada es una de las principales razones por las que el Marsella tiene dificultades en el mercado de fichajes. «Por eso a veces hay jugadores que no fichan por el Marsella, porque tienen miedo. Hay que tener una mentalidad de acero para enfrentarse a este magnífico club», añadió.
Las consecuencias de la salida de De Zerbi
El reciente caos se produce tras la amarga salida de De Zerbi, cuyo mandato se caracterizó por la innovación táctica, pero también por una tensión extrema en el vestuario. Han surgido informes que detallan el trato brutal del italiano al defensa Amir Murillo, a quien, según se informa, se le dijo que no tenía futuro en el club durante una acalorada sesión de revisión de vídeos. Este estilo conflictivo, aunque tenía por objeto elevar el nivel, parece haber resultado contraproducente, dejando un equipo que, según Rami, juega con falta de confianza y una sensación de fatalidad inminente.
La transición a la era post-De Zerbi está resultando difícil. Actualmente, el equipo está dirigido por el entrenador interino Pancho Abardonado, con el apoyo de Romain Ferrier. Sin embargo, el cuerpo técnico provisional no pudo evitar la derrota ante el Estrasburgo. A pesar de tomar una ventaja cómoda gracias a Mason Greenwood y Amine Gouiri, el equipo se vino abajo en los últimos veinte minutos. Sebastián Nanasi inició la remontada antes de que un penalti en el minuto 97 de Joaquín Panichelli silenciara al público local y reforzara la «negatividad» sobre la que advirtió Rami.
La salida de Medhi Benatia
Para agravar aún más la desgracia de los aficionados del Marsella, se ha conocido la noticia de que Benatia ha dejado su cargo como director deportivo. Habiendo asumido el puesto en enero de 2025, su marcha deja un enorme vacío en la dirección deportiva del club. La salida de Benatia se considera un efecto secundario de las «tensiones» existentes dentro de la jerarquía del club y de una creciente sensación de injusticia con respecto a la gestión del proyecto por parte del propietario Frank McCourt. Sin un entrenador permanente ni un director deportivo, el Marsella se encuentra efectivamente a la deriva en un momento crucial de la temporada.
Mientras continúa la búsqueda de estabilidad, las palabras de Rami sirven como un claro recordatorio de los obstáculos a los que se enfrentará cualquier nuevo fichaje. Cambiar la configuración táctica puede ser la parte fácil; el verdadero reto reside en erradicar el miedo que parece haberse apoderado del vestuario. Hasta que el Marsella no pueda proporcionar un entorno estable en el que los jugadores no tengan «miedo» de vestir la famosa camiseta blanca, incluso las plantillas más talentosas pueden seguir desmoronándose bajo la intensa presión del Velódromo.
