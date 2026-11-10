¿Está Haaland por encima del imprevisible uruguayo y ocupa ya un puesto entre los cinco primeros? Cuando se le planteó esa pregunta a Richards, el exdefensa del Manchester City, que ha vuelto a colaborar con Specsavers para participar en su último proyecto «Best Worst Team», declaró a GOAL: «Bueno, pero él es diferente. Es una buena pregunta, tienes razón.

»Depende de lo que busques en el juego, porque están las estadísticas y las cifras. Podrías ponerlo en la misma categoría que Alan Shearer como goleador, aunque Alan Shearer ofrecía más cosas: sabía aguantar el balón y marcar desde lejos. Pero, si te fijas en el juego de Haaland, no quieren que participe demasiado en la elaboración.

»Empezó a hacerlo un poco más la temporada pasada y mejoró muchísimo en ese aspecto. Pero cuando tienes a jugadores como [Rayan] Cherki, [Phil] Foden, [Iliman] Ndiaye, [Jeremy] Doku, Enzo [Fernandez] y [Elliot] Anderson, que pueden surtirte de balones, su función consiste básicamente en medir el momento de su desmarque y estar en el sitio adecuado cuando el balón llega al área.

»Así que, si repasas la lista, como goleador es uno de los mejores que he visto en mi vida, no solo en la Premier League, sino en el fútbol. Pero, si valoras el juego en su conjunto, alguien como Suárez, capaz de regatear a cuatro rivales y colocar el balón en la escuadra, es un tipo de jugador diferente.

»Si te guías por las estadísticas, sí, Haaland ya estaría entre los cinco primeros, sin ninguna duda, incluso ahora. Pero, si valoras el juego en su conjunto, Suárez ofrecía eso, y no es polémico decir que era más completo que Haaland, porque bajaba a recibir, podía regatear a sus rivales y marcar goles de muchas maneras distintas. Pero, como goleador puro, Haaland ya está entre los cinco primeros».