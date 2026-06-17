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Michael OliseGetty Images
Jonas Rütten

Traducido por

¿Por el interés del Real Madrid? El FC Bayern planea fichar a Michael Olise tras el Mundial

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M. Olise
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Francia

Para evitar ofertas del extranjero, el FC Bayern quiere cerrar rápido el fichaje de Michael Olise tras el Mundial.

Hace unos días, L'Equipe informó que el club alemán más laureado preparaba una oferta contractual «XXL» para la superestrella francesa y buscaba cerrar el acuerdo en otoño. 

Sin embargo, según el periodista especializado en fichajes Nicolo Schira, el proceso se acelerará y comenzará justo después del Mundial. Hasta ahora, laprioridad era renovar a Harry Kane, cuyo contrato vence en 2027, pero eso ha cambiado; quizá para adelantarse al Real Madrid. 

  • Aunque el Bayern ha desmentido la venta de Olise y ha asegurado que no lo dejaría marchar ni por más de 200 millones, el Madrid no se rinde y ha contactado con su entorno en los últimos días, según el redactor jefe deAS, José Félix Díaz.

    Según L’Équipe, tras el Mundial, Olise renovará su contrato hasta 2031 y se convertirá en el mejor pagado del club, a la altura de Kane. 

    Actualmente, el jugador de 24 años percibe, según rumores, 12 millones de euros al año desde su fichaje por 51 millones procedente del Crystal Palace en el verano de 2024. Con primas, la cifra podría llegar a 16 millones. El nuevo contrato duplicaría como mínimo su sueldo, situándolo junto a Kane y Jamal Musiala (25 millones).

    Además, percibirá una prima de firma que, según Bild, podría igualar los 22 millones que cobró Alphonso Davies al renovar, una inversión aún poco rentable.

    • Anuncios
  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Tiene que cambiar de equipo Michael Olise? «Seguirá rindiendo muy bien si se queda en el FC Bayern»

    Davies, hasta entonces titular indiscutible en Múnich, sufrió una rotura de ligamentos cruzados poco después de su costosa firma y, desde entonces, ha encadenado varias lesiones musculares. En el Mundial que se celebra en su país, se perdió el partido inaugural y su participación en los dos siguientes encuentros de la fase de grupos también es dudosa. El Bayern busca ya un sustituto en Nathaniel Brown, del Eintracht de Fráncfort, por unos 60 millones de euros.

    A diferencia de Davies, Olise es intocable en el Bayern. Así lo confirmó el presidente de honor Uli Hoeneß al prohibir su venta. Desde su llegada a Múnich ha marcado 42 goles y dado 54 asistencias en 107 partidos. También en la selección francesa es indispensable, como demostró en el debut mundialista ante Senegal con su asistencia a Kylian Mbappé para el 1-0.

    Sin embargo, el seleccionador saliente de Francia, Didier Deschamps, descarta que Olise necesite marcharse del Bayern para seguir creciendo. «Seguirá siendo muy bueno si se queda en el FC Bayern», declaró a Sport Bild.

     «El entrenador Vincent Kompany ha sido clave en el gran salto de Michael. Ha completado una temporada excelente a sus órdenes, mostrando eficacia, carácter y personalidad», destacó el técnico francés. «Michael Olise ha evolucionado de forma increíble», resumió.