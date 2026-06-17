¿Por el interés del Real Madrid? El FC Bayern planea fichar a Michael Olise tras el Mundial

Davies, hasta entonces titular indiscutible en Múnich, sufrió una rotura de ligamentos cruzados poco después de su costosa firma y, desde entonces, ha encadenado varias lesiones musculares. En el Mundial que se celebra en su país, se perdió el partido inaugural y su participación en los dos siguientes encuentros de la fase de grupos también es dudosa. El Bayern busca ya un sustituto en Nathaniel Brown, del Eintracht de Fráncfort, por unos 60 millones de euros.

A diferencia de Davies, Olise es intocable en el Bayern. Así lo confirmó el presidente de honor Uli Hoeneß al prohibir su venta. Desde su llegada a Múnich ha marcado 42 goles y dado 54 asistencias en 107 partidos. También en la selección francesa es indispensable, como demostró en el debut mundialista ante Senegal con su asistencia a Kylian Mbappé para el 1-0.

Sin embargo, el seleccionador saliente de Francia, Didier Deschamps, descarta que Olise necesite marcharse del Bayern para seguir creciendo. «Seguirá siendo muy bueno si se queda en el FC Bayern», declaró a Sport Bild.

«El entrenador Vincent Kompany ha sido clave en el gran salto de Michael. Ha completado una temporada excelente a sus órdenes, mostrando eficacia, carácter y personalidad», destacó el técnico francés. «Michael Olise ha evolucionado de forma increíble», resumió.