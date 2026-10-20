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«Por el bien del fútbol»: un vídeo viral de la cámara del árbitro revela la pícara petición de Hector Bellerin para que se dé por válido el golazo de Giovani Lo Celso contra el Barcelona
Una cámara corporal capta un cómico intercambio a pie de campo
La cámara corporal del árbitro captó a Bellerin intentando, en tono de broma, que se diera por válido el espectacular gol de su compañero ante su antiguo club en La Cartuja. La jugada se produjo dos minutos antes del descanso, cuando Lo Celso conectó una volea a la media vuelta con la zurda desde fuera del área que entró por la escuadra. Sin embargo, los jugadores del Barcelona protestaron de inmediato el gol del empate porque el balón había golpeado la mano de Cucho Hernandez en la jugada previa.
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Los visitantes, furiosos, reclaman una mano
Solo dos minutos antes de esa polémica jugada, los visitantes habían recuperado la ventaja en un córner. Rodri aprovechó una indecisión del guardameta Alvaro Valles para marcar su primer gol con el club, después de que Valentin Gomez hubiera igualado en el minuto 27, con un cabezazo a centro de Pablo Fornals, el tempranero disparo con rosca de Lamine Yamal desde 18 metros.
En cuanto el disparo de Lo Celso superó a Joan Garcia, tanto Yamal como Pedri corrieron hacia el árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea. Señalándose el brazo en las imágenes captadas por la cámara del árbitro, Pedri dijo: «Es una mano clara, le da aquí».
El colegiado rechazó inicialmente la reclamación: «A mi juicio, el movimiento no es sancionable, ¿vale?».
Sin convencerle la explicación, el centrocampista español replicó: «¿Cómo que no lo es? ¡La controla claramente con la mano!».
La intervención del VAR arruina una volea acrobática
Bengoetxea trató de calmar la situación con un «Vamos a revisarlo» antes de consultar con la sala del VAR, pero Pedri insistió: «Sí, es mano. Cucho hace un movimiento deliberado para controlar el balón con la mano».
El árbitro mantuvo su decisión inicial y respondió: «Para mí, tiene la mano en una posición natural». Entonces, Fermin Lopez, Karim Adeyemi y Rodri se sumaron a las protestas, y este último insistió: «Está clarísimo».
Mientras Pedri seguía reclamando que se anulara el gol, Bellerin se acercó al árbitro para defender con picardía el remate de su compañero: «Solo por el gol que ha marcado, debería valer. Por el bien del fútbol».
Por desgracia para el Betis, el VAR acabó anulando el gol. Tras la reanudación, Gabriel Jesus remató un centro de Yamal para poner el 3-1 y, aunque Abde Ezzalzouli recortó momentáneamente la distancia, Facundo Bernal fue expulsado instantes después por acercar la cabeza a Yamal. Eric Garcia, que había entrado como suplente, y Dani Olmo sellaron la victoria por 5-2.
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Una goleada que iguala un récord precede a una semana de máxima exigencia
Al imponerse al equipo local, que jugaba con diez, el conjunto de Hansi Flick sumó su novena victoria consecutiva e igualó el mejor arranque de la historia de LaLiga, logrado por el Real Madrid en la temporada 1968-69. Ese contundente triunfo le brinda la plataforma ideal para una semana decisiva, ya que el Barcelona se enfrenta al Paris Saint-Germain en la Champions League el martes por la noche. Después, centrará su atención en el Clásico del próximo fin de semana contra el Madrid.
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