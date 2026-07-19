«Por mucho que me guste, ¡eso es sin duda una tarjeta amarilla!», protestó el experto en arbitraje Patrick Ittrich en MagentaTV, apenas un cuarto de hora después del inicio del partido, en contra de la actuación del árbitro Slavko Vincic.
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«¡Por el amor de Dios!» Polémica arbitral por las faltas de Argentina en la final del Mundial contra España
Ittrich, que se retiró al final de la temporada pasada, echaba en falta una señal clara de Vincic ante la dureza de los sudamericanos y temía que el esloveno perdiera el control de la final desde el principio.
¿Qué ocurrió? Alexis Mac Allister derribó brutalmente a Dani Olmo en la banda, a la altura de la línea central, con una entrada a dos pies, pero, a pesar de la claridad de la acción, no recibió amonestación. Olmo se retorció de dolor en el suelo, aunque pudo seguir jugando.
Alexis Mac Allister ya debería haber recibido una tarjeta amarilla antes
No era la primera jugada polémica que Vincic juzgaba de forma clara y errónea. En el minuto siete, tras un tándem con Rodri, Pedro Porro quedaría solo ante el área argentina listo para rematar, pero Mac Allister, sin interesarse por el balón, lo sujetó y derribó.
«¿Y eso lo deja pasar?», preguntó atónito el comentarista de la ZDF, Oliver Schmidt, quien también señaló la falta de Mac Allister sobre Porro. En la segunda jugada de Mac Allister, Schmidt recordó las palabras de Thomas Tuchel tras la semifinal, cuando el alemán se mostró horrorizado por la actuación arbitral y criticó que casi ningún argentino hubiera visto la amarilla.
Contra los Three Lions, solo Lisandro Martínez y Cristian Romero vieron la amarilla.
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