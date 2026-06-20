«Tiene algún problema en el ligamento medial, aún no sé cuál. Mañana debe hacerse una resonancia magnética. Por desgracia, no pinta bien», declaró el seleccionador nacional Julian Nagelsmann en la ZDF tras la ajustada victoria por 2-1. La participación del defensa del Borussia Dortmund en el torneo de Estados Unidos, México y Canadá dependerá del diagnóstico de su lesión.
Traducido por
«Por desgracia, la cosa no pinta muy bien»: ¿corre el riesgo una estrella de la DFB de quedarse fuera del Mundial antes de tiempo?
Schlotterbeck recibió atención médica en el campo tras una jugada desafortunada a los 15 minutos, por lo que pareció que Nagelsmann tendría que hacer un cambio temprano.
Sin embargo, siguió en juego hasta el descanso; ya no regresó en la segunda parte, cuando fue reemplazado por Antonio Rüdiger. «Al final, siempre es el propio jugador quien decide si puede seguir rindiendo. Y, de hecho, lo había hecho muy bien hasta el descanso», explicó Nagelsmann.
¿Qué ocurrió? Al despejar un balón justo antes de que le alcanzara el delantero marfileño Amad Diallo, se torció ligeramente el pie izquierdo sin intervención del rival y, además, golpeó su propio tendón de Aquiles con el derecho.
Cojeó unos pasos antes de que el cuerpo médico alemán lo asistiera. Salió del campo para recibir atención y, aunque la televisión mostró que parecía dolerle el tobillo izquierdo, durante el descanso la ZDF informó que el problema era la rodilla.
Durante su atención, el público alemán en Toronto (Canadá) lo animó con cánticos.
- Getty Images Sport
Selección alemana: Nico Schlotterbeck solo podrá seguir jugando hasta el descanso contra Costa de Marfil
Según la nueva norma de la FIFA, Schlotterbeck esperó un minuto tras ser atendido antes de volver al campo. Al reingresar, el central del BVB aún cojeaba y fruncía el ceño.
Antonio Rüdiger y Waldemar Anton, primeras alternativas para el centro de la defensa, empezaron a calentar, pero Schlotterbeck continuó en el campo y, con el paso de los minutos, recuperó parte de su ritmo.
Al reanudarse el partido, sin embargo, se confirmó su lesión y Rüdiger ocupó su lugar junto a Jonathan Tah.
Finalmente, Alemania remontó el 0-1 del descanso con gol de Deniz Undav y aseguró el pase a la fase eliminatoria antes del último partido contra Ecuador el jueves.
Alemania en el Mundial 2026: la convocatoria de la selección alemana
Posición
Jugador
Club
Dorsal
Portero
Oliver Baumann
TSG Hoffenheim
12
Portero
Manuel Neuer
FC Bayern de Múnich
1
Gol
Alexander Nübel
VfB Stuttgart
21
Defensa
Waldemar Anton
Borussia Dortmund
3
Defensa
Nathaniel Brown
Eintracht de Fráncfort
18
Defensa
Pascal Groß
Brighton & Hove Albion
13
Defensa
Joshua Kimmich
FC Bayern de Múnich
6
Defensa
Felix Nmecha
Borussia Dortmund
23
Defensa
Aleksandar Pavlovic
FC Bayern de Múnich
5
Defensa
David Raum
RB Leipzig
22
Defensa
Antonio Rüdiger
Real Madrid
2
Defensa
Nico Schlotterbeck
Borussia Dortmund
15
Defensa
Angelo Stiller
VfB Stuttgart
16
Defensa
Jonathan Tah
FC Bayern de Múnich
4
Defensa
Malick Thiaw
Newcastle United
24
Ofensivo
Nadiem Amiri
Mainz 05
20
Delantero
Maximilian Beier
Borussia Dortmund
14
Delantero
Leon Goretzka
FC Bayern de Múnich
8
Delantero
Kai Havertz
Arsenal
7
Delantero
Assan Ouedraogo
RB Leipzig
25
Delantero
Jamie Leweling
VfB Stuttgart
9
Delantero
Jamal Musiala
FC Bayern de Múnich
10
Delantero
Leroy Sané
Galatasaray de Estambul
19
Delantero
Deniz Undav
VfB Stuttgart
26
Delantero
Florian Wirtz
FC Liverpool
17
Delantero
Nick Woltemade
Newcastle United
11