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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Traducido por

«Por desgracia, la cosa no pinta muy bien»: ¿corre el riesgo una estrella de la DFB de quedarse fuera del Mundial antes de tiempo?

World Cup
Alemania vs Ivory Coast
Alemania
Ivory Coast
N. Schlotterbeck

El defensa central alemán Nico Schlotterbeck podría quedarse fuera del Mundial tras lesionarse y ser sustituido en el segundo partido de la fase de grupos contra Costa de Marfil.

«Tiene algún problema en el ligamento medial, aún no sé cuál. Mañana debe hacerse una resonancia magnética. Por desgracia, no pinta bien», declaró el seleccionador nacional Julian Nagelsmann en la ZDF tras la ajustada victoria por 2-1. La participación del defensa del Borussia Dortmund en el torneo de Estados Unidos, México y Canadá dependerá del diagnóstico de su lesión.


  • Schlotterbeck recibió atención médica en el campo tras una jugada desafortunada a los 15 minutos, por lo que pareció que Nagelsmann tendría que hacer un cambio temprano.

    Sin embargo, siguió en juego hasta el descanso; ya no regresó en la segunda parte, cuando fue reemplazado por Antonio Rüdiger. «Al final, siempre es el propio jugador quien decide si puede seguir rindiendo. Y, de hecho, lo había hecho muy bien hasta el descanso», explicó Nagelsmann.

    ¿Qué ocurrió? Al despejar un balón justo antes de que le alcanzara el delantero marfileño Amad Diallo, se torció ligeramente el pie izquierdo sin intervención del rival y, además, golpeó su propio tendón de Aquiles con el derecho.

    Cojeó unos pasos antes de que el cuerpo médico alemán lo asistiera. Salió del campo para recibir atención y, aunque la televisión mostró que parecía dolerle el tobillo izquierdo, durante el descanso la ZDF informó que el problema era la rodilla.

    Durante su atención, el público alemán en Toronto (Canadá) lo animó con cánticos.

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  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Selección alemana: Nico Schlotterbeck solo podrá seguir jugando hasta el descanso contra Costa de Marfil

    Según la nueva norma de la FIFA, Schlotterbeck esperó un minuto tras ser atendido antes de volver al campo. Al reingresar, el central del BVB aún cojeaba y fruncía el ceño.

    Antonio Rüdiger y Waldemar Anton, primeras alternativas para el centro de la defensa, empezaron a calentar, pero Schlotterbeck continuó en el campo y, con el paso de los minutos, recuperó parte de su ritmo.

    Al reanudarse el partido, sin embargo, se confirmó su lesión y Rüdiger ocupó su lugar junto a Jonathan Tah.

    Finalmente, Alemania remontó el 0-1 del descanso con gol de Deniz Undav y aseguró el pase a la fase eliminatoria antes del último partido contra Ecuador el jueves.

  • Alemania en el Mundial 2026: la convocatoria de la selección alemana

    Posición

    Jugador

    Club

    Dorsal

    Portero

    Oliver Baumann

    TSG Hoffenheim

    12

    Portero

    Manuel Neuer

    FC Bayern de Múnich

    1

    Gol

    Alexander Nübel

    VfB Stuttgart

    21

    Defensa

    Waldemar Anton

    Borussia Dortmund

    3

    Defensa

    Nathaniel Brown

    Eintracht de Fráncfort

    18

    Defensa

    Pascal Groß

    Brighton & Hove Albion

    13

    Defensa

    Joshua Kimmich

    FC Bayern de Múnich

    6

    Defensa

    Felix Nmecha

    Borussia Dortmund

    23

    Defensa

    Aleksandar Pavlovic

    FC Bayern de Múnich

    5

    Defensa

    David Raum

    RB Leipzig

    22

    Defensa

    Antonio Rüdiger

    Real Madrid

    2

    Defensa

    Nico Schlotterbeck

    Borussia Dortmund

    15

    Defensa

    Angelo Stiller

    VfB Stuttgart

    16

    Defensa

    Jonathan Tah

    FC Bayern de Múnich

    4

    Defensa

    Malick Thiaw

    Newcastle United

    24

    Ofensivo

    Nadiem Amiri

    Mainz 05

    20

    Delantero

    Maximilian Beier

    Borussia Dortmund

    14

    Delantero

    Leon Goretzka

    FC Bayern de Múnich

    8

    Delantero

    Kai Havertz

    Arsenal

    7

    Delantero

    Assan Ouedraogo

    RB Leipzig

    25

    Delantero

    Jamie Leweling

    VfB Stuttgart

    9

    Delantero

    Jamal Musiala

    FC Bayern de Múnich

    10

    Delantero

    Leroy Sané

    Galatasaray de Estambul

    19

    Delantero

    Deniz Undav

    VfB Stuttgart

    26

    Delantero

    Florian Wirtz

    FC Liverpool

    17

    Delantero

    Nick Woltemade

    Newcastle United

    11

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