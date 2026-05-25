Gracias a sus 36 goles en la pasada Bundesliga, Harry Kane, del FC Bayern de Múnich, ganó la Bota de Oro. Ningún rival de otras ligas europeas le amenazó al final.
Traducido por
Por delante de Erling Haaland y Kylian Mbappé: Harry Kane se asegura un nuevo título tras el doblete con el Bayern de Múnich
Con 36 goles, Kane sumó 72 puntos y superó con comodidad a Erling Haaland. El delantero del Manchester City, ganador de la Bota de Oro 2022/2023, marcó 27 goles (54 puntos).
El tercer puesto fue para Kylian Mbappé, quien marcó 25 goles (50 puntos). El año anterior, el delantero del Real Madrid fue el número uno de Europa con 31 goles. Aunque Viktor Gyökeres marcó 39 en la liga nacional, jugaba en el Sporting de Lisboa y, por el coeficiente de 1,5 de Portugal, quedó segundo.
Detrás de ellos se sitúan Dion Beljo, Vedat Muriqi, Igor Thiago, Luis Suárez y Esteban Lepaul. En el noveno lugar aparece otra figura de la Bundesliga: Deniz Undav, autor de 19 goles (38 puntos) con el VfB Stuttgart.
- Getty Images Sport
Una cifra astronómica y un contrato hasta 2027: ¿cuánto tiempo se quedará el goleador en Múnich?
El sábado pasado, Undav perdió su duelo particular con Kane y vio, junto al Stuttgart, cómo el goleador del FCB llevó al campeón alemán a la victoria con un hat-trick en la final de la Copa DFB.
Después, Undav lo elogió: «No le puedes dejar ni un metro. Remata de primera con las dos piernas y tiene un instinto especial: siempre está en el lugar del gol. Además, sus pases a Olise o Díaz son excepcionales; eso es clase mundial».
Para Kane, que ya suma 146 goles en 147 partidos con el Bayern, no es la primera Bota de Oro: en su primera temporada, 2023/2024, la ganó con 36 tantos.
Sin embargo, el jugador de 32 años no ha aclarado cuánto tiempo seguirá marcando goles para los Rojos. «En este momento de mi carrera, quiero sacar el máximo partido a un contrato. Este será uno de los últimos contratos que firme como jugador», declaró Kane el pasado fin de semana sobre las conversaciones para ampliar su contrato, vigente hasta 2027, en la Säbener Straße.
Harry Kane: estadísticas en el FC Bayern de Múnich 2025/2026
Concurso Partidos Goles Asistencias Bundesliga 31 36 5 Copa DFB 6 10 0 Liga de Campeones 13 14 2