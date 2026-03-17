«Por ahora es una posibilidad lógica»: ¿Es posible que dos estrellas del FC Bayern de Múnich ni siquiera salgan al campo contra el Atalanta de Bérgamo?

«En esta situación no hay mucho donde elegir. ¿Quién no se lo plantearía? Es lo que hay. La realidad es que, si mañana reciben una tarjeta amarilla, estarán sancionados para el próximo partido. Pero si es necesario, así será. No hay que darle más vueltas», afirmó el entrenador del campeón alemán.

Kompany no reveló quién podría ocupar el lugar de Upamecano y Laimer en el equipo. En la defensa central, Min-Jae Kim ha sido el sustituto habitual; el surcoreano podría ser titular junto a Jonathan Tah. Laimer jugó recientemente como lateral izquierdo; allí, tras la lesión de Alphonso Davies, Tom Bischof sería probablemente la primera alternativa.

De todos modos, el equipo de Múnich afronta el partido de vuelta en una situación de partida excelente. Hace una semana, el equipo de Kompany goleó a los italianos por 6-1, por lo que una eliminación equivaldría a un pequeño milagro. En cuartos de final les esperaría, con toda probabilidad, el Real Madrid, que también ganó claramente su partido de ida contra el ManCity por 3-0.