Las consecuencias de lo ocurrido en el Riyadh Air Metropolitano han llegado a un punto de ebullición, ya que el Atlético de Madrid utilizó las redes sociales para burlarse de la reacción del Real Madrid a su última derrota en el derbi. Los hombres de Diego Simeone lograron una trabajada victoria por 2-1, pero los titulares posteriores al partido estuvieron dominados por la explosiva rueda de prensa de Mourinho.

El técnico portugués, visiblemente enfurecido por el arbitraje, dio el inusual paso de llevar pruebas impresas a su comparecencia ante los medios para destacar lo que consideraba errores que cambiaron el partido.

El Atlético respondió a esta escena con una publicación mordaz que incluía un emoji de una impresora, en clara referencia al uso que hizo Mourinho de imágenes en papel para defender su postura. Un mensaje directo publicado por el club, que decía: «Pongan fin ya al acoso a los árbitros», sirvió como una reprimenda inequívoca a las campañas de presión que a menudo pone en marcha su vecino.



