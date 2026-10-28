Harry Kane se proclamó ganador del Balón de Oro de 2026, pero el voto de uno de los miembros del jurado generó polémica tras situar al capitán del Bayern de Múnich en el sexto puesto, por detrás de Ferran Torres y Kylian Mbappé, pese a haber sido galardonado con el premio.

Ahora, el periodista croata Dravko Rieth ha reconocido que se equivocó al valorar la temporada del delantero inglés.

Rieth es miembro del jurado de la revista "France Football", que concede el Balón de Oro, desde 1992. En su lista de los diez mejores jugadores de 2026 colocó a Rodri en el primer puesto, seguido de Erling Haaland y luego Lionel Messi, mientras que situó a Kane en el sexto lugar.

La lista del periodista croata prescindió del nombre de Lamine Yamal, que ocupó el tercer puesto en la clasificación final del premio.

Las elecciones del periodista croata, que trabaja en el diario "Sportske Novosti", suscitaron dudas sobre su valoración del rendimiento de Kane, antes de que saliera a reconocer su error, según un informe publicado por el diario Bild alemán este miércoles.