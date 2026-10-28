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¿Pone en duda la credibilidad del Balón de Oro? Un periodista reconoce su error en la votación: pido disculpas a Kane

H. Kane
L. Yamal
Bayern Múnich
Inglaterra
España
Alemania

Yamal, totalmente ignorado: una valoración impactante para el ganador del Balón de Oro

Harry Kane se proclamó ganador del Balón de Oro de 2026, pero el voto de uno de los miembros del jurado generó polémica tras situar al capitán del Bayern de Múnich en el sexto puesto, por detrás de Ferran Torres y Kylian Mbappé, pese a haber sido galardonado con el premio.

Ahora, el periodista croata Dravko Rieth ha reconocido que se equivocó al valorar la temporada del delantero inglés.

Rieth es miembro del jurado de la revista "France Football", que concede el Balón de Oro, desde 1992. En su lista de los diez mejores jugadores de 2026 colocó a Rodri en el primer puesto, seguido de Erling Haaland y luego Lionel Messi, mientras que situó a Kane en el sexto lugar.

La lista del periodista croata prescindió del nombre de Lamine Yamal, que ocupó el tercer puesto en la clasificación final del premio.

Las elecciones del periodista croata, que trabaja en el diario "Sportske Novosti", suscitaron dudas sobre su valoración del rendimiento de Kane, antes de que saliera a reconocer su error, según un informe publicado por el diario Bild alemán este miércoles.

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  • "Reconozco mi error"

    Rieth escribió en un comunicado publicado por el diario "Sportske Novosti" a través de su cuenta de Instagram: "Desde el principio, reconozco mi error y asumo mi responsabilidad, como miembro del jurado del Balón de Oro de France Football 2026, en la valoración del rendimiento de Harry Kane, al haberlo colocado únicamente en el sexto puesto dentro de la lista de los diez jugadores que seleccioné".

    Asimismo, declaró al diario "Vecernji List" que debía admitir que situar a Kane en una posición tan rezagada fue un error.

    El periodista croata explicó que su enfoque en el Mundial fue la razón de su valoración, ya que otorgó un peso mayor al rendimiento de los jugadores con sus selecciones nacionales que a su nivel con sus clubes.

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    Rieth basó sus elecciones en la consagración de Rodri con el título del Mundial junto a España, además del brillo de Haaland, Messi y Mbappé con sus selecciones.

    También señaló que Ferran Torres marcó el gol de la victoria para España en el partido final ante Argentina.

    En contraste, Kane marcó seis goles y dio una asistencia durante el Mundial, y condujo a la selección de Inglaterra a las semifinales. Aun así, Rieth consideró que Lamine Yamal tuvo "un papel realmente marginal" en la consagración de España con el título.

    En cuanto a situar a Haaland en el segundo puesto, el periodista lo justificó por la importancia del delantero noruego para la selección de su país, a la que describió como "una sorpresa de primer nivel".

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