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¡Polémica por el penalti de Lamine Yamal! Los comentaristas cuestionan la pena máxima en la victoria del Barcelona por 2-4 ante el Levante
El Barcelona mantiene su implacable estado de forma en LaLiga
El Barcelona sigue intocable en lo más alto de la clasificación de LaLiga tras sumar su quinta victoria consecutiva de la temporada. El equipo dirigido por Flick ha conseguido superar hasta ahora a todos los rivales que se le han puesto por delante, firmando uno de los arranques goleadores más prolíficos del club en muchas décadas.
Este último triunfo llegó a domicilio ante el Levante, con una victoria por 2-4 que se complicó ligeramente en los compases finales del partido. Pese a la presión, el Barcelona mostró la pegada que ha definido sus actuaciones en este arranque de temporada bajo las órdenes del técnico alemán.
- AFP
Estalla la polémica por el penalti de Lamine Yamal
El punto de inflexión de la segunda parte llegó cuando Jon Ander Gonzalez Cuesta señaló el punto de penalti a favor del Barcelona tras una acción entre Aissa Mandi y Lamine Yamal. Mandi, ex del Real Betis, cayó al suelo y pareció tocar el balón con la mano antes de derribar posteriormente a la joven estrella del Barcelona.
Aunque Yamal no falló en la definición y mandó el balón a la escuadra izquierda, la decisión de señalar penalti ha encontrado una fuerte oposición por parte de varios analistas de alto perfil, que creen que el árbitro cometió un error fundamental.
Paco Gonzalez ha encabezado las críticas contra la actuación arbitral, aunque confesó que entendió la lógica del árbitro en directo. En declaraciones a COPE, admitió: "No creo que sea penalti, pero entiendo por qué lo pitó. Si esa mano no está ahí, se queda solo ante el portero".
A pesar de reconocer la difícil posición del árbitro, Gonzalez cargó contra la decisión de señalar la pena máxima, al sostener que la mano inicial fue demasiado leve como para justificar un penalti y que cualquier contacto posterior fue simplemente una consecuencia natural de la jugada.
Expertos opinan sobre el nivel del arbitraje
El debate ardió en las ondas españolas, con Pedro Martin sumándose al coro de voces discrepantes. Martin sostuvo que el movimiento del defensor no tenía intención alguna de obtener una ventaja injusta, e insistió en que el contacto fue puramente fortuito. «Si hubiera puesto la mano ahí para atrapar el balón... pero tiene la mano en una posición muy natural», señaló, sugiriendo que esa colocación era una consecuencia directa de la caída y no una acción sancionable.
El análisis fue todavía más duro en Cadena SER, donde el experto arbitral de la casa Iturralde Gonzalez despachó de forma tajante ambas reclamaciones de penalti. Al abordar la mano y el posterior contacto entre Mandi y Yamal, no se mordió la lengua. «La primera mano no es nada, y en la segunda le da una patada, pero no es nada. Eso no puede ser penalti nunca en la vida», comentó, exonerando de forma llamativa al jugador del Real Betis de cualquier responsabilidad.
- AFP
Yamal se une a Messi en los libros de récords
Aunque el penalti sigue siendo tema de debate, no se puede negar el impacto histórico que Yamal está teniendo en este Barcelona. Con sus dos goles ante el Levante, ha alcanzado un hito estadístico que le sitúa junto al mejor jugador de la historia del club.
Según Opta, Yamal es el segundo jugador en marcar tres dobletes en los primeros cinco partidos de una temporada de LaLiga en el siglo XXI. Esta hazaña iguala el increíble arranque de Lionel Messi en la temporada 2012/13, reforzando aún más el estatus de Yamal como piedra angular de la era posterior a Xavi.
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