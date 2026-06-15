Sin embargo, al parecer, el capitán Marquinhos no había recibido esa información de su compañero de equipo y, con su entrevista en el descanso, desató un debate en la ZDF sobre posibles conversaciones breves con los jugadores entre las dos partes del partido.

«Intentaremos seguir así en la segunda parte. Es un resultado sobre el que podemos construir. A ver cómo sigue», había dicho el defensa central del PSG. Luego, el presentador de la ZDF, Jochen Breyer, preguntó a sus expertos sobre las entrevistas.

Los campeones del mundo Per Mertesacker y Christoph Kramer coincidieron: «Catastrófico», dijo Kramer; «¡Difícil!», añadió Mertesacker.

Kramer añadió: «No sirve. Estás en el punto de mira y, si le quitas tres minutos a cada jugador, pierdes tiempo valioso. Además, no sale nada útil».