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Vinicius JuniorGetty Images
Jonas Rütten

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¡Polémica en torno a Vinicius Junior! Al parecer, la estrella del Real Madrid se enfrenta a una sanción en el Mundial

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Brazil vs Marruecos
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Vinicius Junior podría ser sancionado por no cumplir una obligación de la FIFA.

En el partido inaugural entre Brasil y Marruecos (1-1), Vinicius Junior rechazó la entrevista obligatoria del descanso. Un periodista le gritó: «La FIFA te sancionará». El jugador respondió: «Pagaremos la multa, pero no daremos entrevistas».

  • Sin embargo, al parecer, el capitán Marquinhos no había recibido esa información de su compañero de equipo y, con su entrevista en el descanso, desató un debate en la ZDF sobre posibles conversaciones breves con los jugadores entre las dos partes del partido.

    «Intentaremos seguir así en la segunda parte. Es un resultado sobre el que podemos construir. A ver cómo sigue», había dicho el defensa central del PSG. Luego, el presentador de la ZDF, Jochen Breyer, preguntó a sus expertos sobre las entrevistas.

    Los campeones del mundo Per Mertesacker y Christoph Kramer coincidieron: «Catastrófico», dijo Kramer; «¡Difícil!», añadió Mertesacker. 

    Kramer añadió: «No sirve. Estás en el punto de mira y, si le quitas tres minutos a cada jugador, pierdes tiempo valioso. Además, no sale nada útil». 

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  • ViniciusGetty Images

    Vinicius Junior empata con un golazo ante Marruecos

    Vinicius marcó un golazo ante Marruecos que igualó el partido y fijó el marcador final. Antes, Ismael Saibari había adelantado a Marruecos. Se rumorea que este jugador de 25 años fichará por el Bayern.

    Después del partido ocurrió algo curioso: en la rueda de prensa un periodista le habló en inglés, él pidió repetirla en español, pero un responsable de la FIFA se lo negó por las traducciones disponibles. Antes ya habían ocurrido casos parecidos con Frenkie de Jong (Países Bajos) y Achraf Hakimi (Marruecos).

    Antes, a De Jong, veterano del Barcelona, le preguntaron en español frente a Japón, hasta que un miembro de la FIFA intervino: «Disculpe, debe ser en inglés, japonés o neerlandés».

    Este viernes a las 2:30 h, Brasil enfrentará a Haití, y el 25 de junio cerrará el grupo ante Escocia.

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