Polémica en Ecuador, rival de la DFB: el seleccionador arremete contra todos antes de la «final» del Mundial

«No tengo la sensación de haber llegado al corazón de los aficionados», afirmó el entrenador argentino antes del último partido de la fase de grupos, que se disputará el jueves en East Rutherford.

Aseguró haber llegado al corazón de sus jugadores y de su círculo cercano. «Quienes me conocen saben quién soy. Con el aficionado que no me conoce no he conectado. Parece que hay algo en mí que no le gusta, pero está bien; hay que aceptarlo. No me duele», afirmó Beccacece, quien, al parecer, solo podrá salvar su puesto con una victoria. Ecuador, con un punto y sin goles tras dos partidos, está bajo presión.

La «percepción general» de su labor, desde que asumió en 2024, se ha visto «influenciada por corrientes políticas y ciertos sectores de los medios», afirmó Beccacece, quien también relató un enfrentamiento de su familia con aficionados ecuatorianos tras el 0-0 ante Curazao: «Por suerte, todo quedó en palabras y no tuvo consecuencias graves».