Antes del partido del Mundial contra Alemania, el seleccionador nacional Sebastián Beccacece se quejó de su imagen en Ecuador, criticó a todos y anunció que se jugaba el puesto.
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Polémica en Ecuador, rival de la DFB: el seleccionador arremete contra todos antes de la «final» del Mundial
«No tengo la sensación de haber llegado al corazón de los aficionados», afirmó el entrenador argentino antes del último partido de la fase de grupos, que se disputará el jueves en East Rutherford.
Aseguró haber llegado al corazón de sus jugadores y de su círculo cercano. «Quienes me conocen saben quién soy. Con el aficionado que no me conoce no he conectado. Parece que hay algo en mí que no le gusta, pero está bien; hay que aceptarlo. No me duele», afirmó Beccacece, quien, al parecer, solo podrá salvar su puesto con una victoria. Ecuador, con un punto y sin goles tras dos partidos, está bajo presión.
La «percepción general» de su labor, desde que asumió en 2024, se ha visto «influenciada por corrientes políticas y ciertos sectores de los medios», afirmó Beccacece, quien también relató un enfrentamiento de su familia con aficionados ecuatorianos tras el 0-0 ante Curazao: «Por suerte, todo quedó en palabras y no tuvo consecuencias graves».
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El seleccionador de Ecuador, Beccacece, se convierte en blanco de críticas: «¡Ten un poco de dignidad!»
Ecuador, con el respaldo de hasta 55 000 hinchas cerca de Nueva York, debe vencer a Alemania para mantener vivas sus opciones de pasar como tercero del Grupo E. «No tengo miedo al fracaso», afirmó el técnico de 45 años. Si no lo logramos, yo asumiré la responsabilidad y tendré que dejar un lugar que aprecio mucho y donde me siento como en casa.
Sin embargo, el técnico sabe lo difícil que es medirse con la Alemania de Julian Nagelsmann. «Enfrentamos a una potencia, pero a veces lo que antes parecía imposible se logra de repente», afirmó. Solo ganando podría permanecer en el banquillo.
Tras el vergonzoso 0-0 contra Curazao, uno de los equipos menos favoritos del Mundial, el exjugador Jefferson Montero le pidió que renunciara. «¡Deja de soltar palabrería y dimite de La Tri! Ten un poco de dignidad, has hecho un gran daño a nuestro fútbol con una generación que se suponía que iba a ser la mejor de la historia», escribió Montero en X.