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«¡Polémica con el VAR!»: Jan Oblak habla tras la victoria del Atlético de Madrid sobre el Real Madrid mientras las decisiones sobre las tarjetas rojas desatan el debate
Oblak pide coherencia arbitral
El derbi madrileño rara vez pasa sin una jugada polémica, y la última entrega en el Metropolitano dejó munición de sobra para el debate posterior al partido. Oblak no se mordió la lengua cuando le preguntaron por las decisiones arbitrales que marcaron el encuentro, especialmente en lo referente a las medidas disciplinarias adoptadas por el colegiado Miguel Angel Ortiz Arias.
Hablando con DAZN tras el pitido final, Oblak ofreció una valoración pragmática pero contundente sobre las intervenciones del VAR. Al ser preguntado por la tarjeta roja mostrada al defensa del Real Madrid Dean Huijsen, hizo referencia a una expulsión anterior contra el Villarreal para subrayar su confusión. «No lo sé, el árbitro ha ido a revisar las dos y ha decidido. La expulsión, si nos expulsaron contra el Villarreal, entonces esta también. Si contra el Villarreal no, entonces esta tampoco debería haber sido así», comentó el guardameta, subrayando la necesidad de un criterio uniforme en LaLiga.
- AFP
La tensión estalla en el túnel
El ambiente fue eléctrico desde el principio, pero la tensión alcanzó el punto de ruptura cuando los jugadores se dirigían a los vestuarios al descanso. Los informes sugerían que se produjo un acalorado intercambio lejos de las cámaras, con jugadores y miembros del cuerpo técnico de ambos equipos implicados. «Yo estaba por allí, nada serio. Solo algunas diferencias de opinión entre cada equipo. Ni siquiera sabía que había habido expulsiones», admitió Oblak cuando le preguntaron por el enfrentamiento en el túnel.
Su atención siguió centrada en el terreno de juego, donde su equipo acabó aprovechando la superioridad numérica después de que la expulsión de Dean Huijsen al inicio de la segunda parte cambiara por completo el desarrollo del partido. A pesar de un susto final con un gol de Rüdiger, el equipo de Diego Simeone resistió para sumar tres puntos vitales.
La clase magistral táctica de Simeone da sus frutos
Aunque el arbitraje acaparó los titulares, la disciplina táctica del Atlético fue la base de su éxito. Diego Simeone optó por un planteamiento de alta intensidad que descolocó con frecuencia al equipo de Jose Mourinho. Los rojiblancos mostraron un nivel de «coraje y corazón» que al equipo del técnico portugués le costó igualar durante gran parte del encuentro.
«El vestuario está muy bien, hemos jugado bastante bien en los últimos partidos contra rivales muy complicados», explicó Oblak en su valoración posterior al encuentro. También quiso dedicar unas palabras de apoyo a Julian Alvarez, que tuvo una recepción dispar desde la grada. «Es una pena que no hayamos dejado la portería a cero, les dimos un poco de vida, pero lo importante es la victoria. La Liga es muy larga, pero estamos contentos. En cuanto a Alvarez, va a ser apreciado por la afición», añadió, respaldando al costoso fichaje veraniego para ganarse a la afición del Metropolitano.
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Mourinho, indignado por las decisiones arbitrales no señaladas
En el otro lado de la división de la capital, el ambiente era de pura frustración. El Real Madrid sintió que el árbitro no protegió a sus jugadores durante una primera parte muy física. Los visitantes se indignaron especialmente cuando Cristian Romero evitó la tarjeta roja por una entrada alta sobre Jude Bellingham, una decisión que el banquillo de Mourinho consideró que sentaba un precedente peligroso para el resto del partido.
La derrota deja al Real Madrid a seis puntos del líder de LaLiga, el Barcelona, lo que aumenta de inmediato la presión sobre Mourinho para encontrar una solución a la falta de pegada de su equipo. Para Oblak y sus compañeros, la victoria es una declaración de intenciones, una prueba de que siguen siendo una fuerza formidable en la lucha por el título pese al ruido en torno a los árbitros.
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