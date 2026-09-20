«¡Polémica con el VAR!»: Jan Oblak habla tras la victoria del Atlético de Madrid sobre el Real Madrid mientras las decisiones sobre las tarjetas rojas desatan el debate

El derbi madrileño rara vez pasa sin una jugada polémica, y la última entrega en el Metropolitano dejó munición de sobra para el debate posterior al partido. Oblak no se mordió la lengua cuando le preguntaron por las decisiones arbitrales que marcaron el encuentro, especialmente en lo referente a las medidas disciplinarias adoptadas por el colegiado Miguel Angel Ortiz Arias.

Hablando con DAZN tras el pitido final, Oblak ofreció una valoración pragmática pero contundente sobre las intervenciones del VAR. Al ser preguntado por la tarjeta roja mostrada al defensa del Real Madrid Dean Huijsen, hizo referencia a una expulsión anterior contra el Villarreal para subrayar su confusión. «No lo sé, el árbitro ha ido a revisar las dos y ha decidido. La expulsión, si nos expulsaron contra el Villarreal, entonces esta también. Si contra el Villarreal no, entonces esta tampoco debería haber sido así», comentó el guardameta, subrayando la necesidad de un criterio uniforme en LaLiga.