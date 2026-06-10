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¿Podrían Vitinha y João Neves dejar el PSG? Jorge Mendes revela su postura sobre el mercado de fichajes de verano, ante rumores que los vinculan con el Real Madrid
Pilares fundamentales para Luis Enrique
Vitinha y Neves son piezas clave en el esquema de Luis Enrique. Vitinha, uno de los jugadores más regulares de Europa, disputó 50 partidos la temporada pasada, incluidos 17 en la Liga de Campeones, y marcó seis goles.
A sus 21 años, Neves se ha consolidado como pieza clave: marcó siete goles y dio cuatro asistencias en 38 partidos.
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El veredicto definitivo del agente
A pesar de los rumores que vinculan a Vitinha y Neves con el Santiago Bernabéu, Mendes cerró cualquier salida este verano. En declaraciones a Fabrizio Romano, el agente dejó claro que el campeón de Francia no considera ofertas por sus piezas clave en el centro del campo.
«Vitinha y João nunca han sido una opción para nadie. Son intocables para el París Saint-Germain y están muy felices en el PSG; seguirán acumulando trofeos», declaró Mendes a Romano.
Por qué el Real Madrid está pendiente
Los rumores sobre Madrid surgen de la búsqueda constante del club blanco de centrocampistas de élite. Vitinha y Neves, por su edad, encajan en el perfil que buscan los campeones de España. Sin embargo, la directiva del PSG los considera «intocables» y ha informado a los interesados que ni ofertas récord los harían vender a los internacionales portugueses este año.
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La atención se centra ahora en la escena internacional
Tras confirmar su futuro club, Vitinha y Neves dejan atrás el mercado de fichajes. Se espera que ambos brillen con Portugal en el próximo Mundial. La “Selecção” de Roberto Martínez busca su primer título y debutará ante República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia.