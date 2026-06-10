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Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Donny Afroni

Traducido por

¿Podrían Vitinha y João Neves dejar el PSG? Jorge Mendes revela su postura sobre el mercado de fichajes de verano, ante rumores que los vinculan con el Real Madrid

Vitinha
J. Neves
Paris Saint-Germain
Real Madrid
Ligue 1
Primera División

Vitinha y João Neves, jugadores del París Saint-Germain, han generado numerosos rumores de fichaje para el mercado de verano, y se asegura que el Real Madrid sigue de cerca a la pareja portuguesa. Sin embargo, el agente Jorge Mendes ha salido al paso para aclarar dónde jugarán sus clientes la próxima temporada.

  • Pilares fundamentales para Luis Enrique

    Vitinha y Neves son piezas clave en el esquema de Luis Enrique. Vitinha, uno de los jugadores más regulares de Europa, disputó 50 partidos la temporada pasada, incluidos 17 en la Liga de Campeones, y marcó seis goles.

    A sus 21 años, Neves se ha consolidado como pieza clave: marcó siete goles y dio cuatro asistencias en 38 partidos.

    • Anuncios
  • Enrique VitinhaGetty Images

    El veredicto definitivo del agente

    A pesar de los rumores que vinculan a Vitinha y Neves con el Santiago Bernabéu, Mendes cerró cualquier salida este verano. En declaraciones a Fabrizio Romano, el agente dejó claro que el campeón de Francia no considera ofertas por sus piezas clave en el centro del campo.

    «Vitinha y João nunca han sido una opción para nadie. Son intocables para el París Saint-Germain y están muy felices en el PSG; seguirán acumulando trofeos», declaró Mendes a Romano.

  • Por qué el Real Madrid está pendiente

    Los rumores sobre Madrid surgen de la búsqueda constante del club blanco de centrocampistas de élite. Vitinha y Neves, por su edad, encajan en el perfil que buscan los campeones de España. Sin embargo, la directiva del PSG los considera «intocables» y ha informado a los interesados que ni ofertas récord los harían vender a los internacionales portugueses este año.

  • Joao Neves Portugal 2026Getty Images

    La atención se centra ahora en la escena internacional

    Tras confirmar su futuro club, Vitinha y Neves dejan atrás el mercado de fichajes. Se espera que ambos brillen con Portugal en el próximo Mundial. La “Selecção” de Roberto Martínez busca su primer título y debutará ante República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia.