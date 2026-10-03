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«¡Podríamos haber marcado aún más!»: Youri Tielemans lanza un mensaje tras capitanear a Bélgica hacia la victoria
Tielemans lidera la contundente victoria de Bélgica en casa en Lieja
El capitán de Bélgica, Youri Tielemans, expresó su orgullo después de liderar a su país hacia una victoria por 3-0 sobre Turquía en la Liga de Naciones de la UEFA en el estadio Maurice Dufrasne. Dos goles de Kevin De Bruyne y un certero remate de cabeza de Romelu Lukaku sellaron un triunfo contundente para los locales.
El resultado sitúa a Bélgica con seis puntos en el Grupo A y la mantiene firmemente en la pelea junto a la líder del grupo, Francia.
Tielemans fue clave para controlar el ritmo durante todo el encuentro, que fue abierto.
- Photo News
El capitán destaca los espacios abiertos en el centro del campo y las oportunidades desaprovechadas
Hablando después del partido, Tielemans señaló que el estilo expansivo de Turquía jugó directamente a favor de Bélgica, dejando enormes espacios en zonas centrales. Aunque se mostró satisfecho con la victoria, el centrocampista del Manchester United instó a su equipo a ser aún más contundente en situaciones de ataque.
Bélgica creó numerosas ocasiones, con Dodi Lukebakio estrellando dos balones en la madera antes de que Lukaku marcara el tercero.
Tielemans cree que el equipo puede perfeccionar su ejecución en el último tercio.
«Ganar en casa era nuestro objetivo», dijo Tielemans. «Fue un partido abierto, pero aprovechamos nuestras ocasiones y podríamos haber marcado incluso más. Ellos jugaron muy abiertos, dejando mucho espacio en el centro del campo. En el último tercio, todavía tenemos que tomar mejores decisiones».
La flexibilidad táctica impulsa el dominio del centro del campo de Bélgica
Tielemans se asoció con eficacia con De Bruyne para llevar el control del juego y explotar la adelantada línea defensiva de Turquía. El centro del campo belga superó de forma constante la estructura de presión del conjunto visitante, generando peligrosos ataques en transición.
La disciplinada estructura defensiva de Bélgica hizo que la posesión de Turquía no se tradujera en goles.
Tielemans elogió la capacidad del equipo para aprovechar las situaciones del partido.
- ANP
Bélgica mira ya a los partidos restantes del Grupo A
Tielemans y sus compañeros centran ahora su atención en la siguiente jornada de la fase de grupos de la Nations League, con el objetivo de superar a Francia en lo más alto de la clasificación. El capitán sigue confiando en que Bélgica está construyendo una sólida dinámica de equipo.
Turquía sigue en el último puesto del Grupo A en busca de sus primeros puntos.
Bélgica aspira a dar continuidad a su éxito en Lieja en los próximos compromisos internacionales.
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