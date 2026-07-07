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«Podría superar al 28-3»: la leyenda de la NFL Tom Brady admite que Lionel Messi y Argentina podrían haber superado su milagro de la Super Bowl con los New England Patriots en lo que respecta a la «mejor remontada» de la historia
Brady reacciona ante la hazaña de Argentina
Brady siguió el emocionante partido de octavos en Atlanta. Argentina perdía 2-0 ante una inspirada Egipto liderada por Mohamed Salah, pero remontó: gol en el 79’.
Minutos después, Messi igualó 2-2. En el 90+2, Enzo Fernández marcó el 3-2 final. La remontada eliminó a Egipto y dejó boquiabiertos a los espectadores, incluido el exquarterback de los New England Patriots.
Una comparación histórica de la Super Bowl
Tras el pitido final, Brady usó las redes para expresar su asombro por la remontada y compararla con la suya en la Super Bowl LI. En aquella final de fútbol americano, los New England Patriots remontaron un 28-3 ante los Atlanta Falcons y ganaron 34-28. Tras el milagro de Messi, el siete veces campeón de la Super Bowl publicó en X: «Sí, bueno, esto podría superar el 28-3».
Aunque los Patriots ganaron el Trofeo Lombardi, algunos fans dicen que la apuesta era distinta; aun así, la enorme improbabilidad de ambos partidos sigue viva en la memoria de los aficionados de todo el mundo.
Messi consolida su legado en el torneo
La remontada ante Egipto refuerza la influencia de Messi. Al borde de la eliminación en el Mundial 2026, el delantero revirtió el partido cuando todo parecía perdido. Argentina volvió a confiar en su estrella y él respondió con una actuación impecable bajo presión.
Al empujar a su equipo, evitó una sorpresiva derrota ante Egipto. El giro dramático atrajo la atención de leyendas como Brady y envió un aviso claro al resto de las selecciones que luchan por el trofeo en Norteamérica este verano.
- AFP
¿Qué le depara el futuro a Argentina?
Tras esta gran victoria, Argentina llega con impulso a los cuartos de final. El equipo debe recuperarse pronto del esfuerzo físico y emocional de vencer a Egipto. El técnico Lionel Scaloni reforzará la defensa para evitar sustos, mientras Messi guía a sus compañeros hacia la defensa del título.
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