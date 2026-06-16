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«Podría ser peor»: Cole Palmer explica cómo está aprovechando las inesperadas vacaciones de verano tras quedarse fuera de la selección inglesa para el Mundial
Una baja de renombre en la convocatoria de Tuchel
La decisión de dejar a Palmer fuera de la convocatoria sorprendió a muchos. Tuchel optó por otras alternativas creativas, considerando que otros jugadores merecían el puesto para el torneo en Norteamérica.
A pesar de sus 11 goles en la Premier, su falta de regularidad y algunas lesiones le costaron el respaldo del técnico alemán.
El delantero de 24 años, clave para los Blues y la selección desde su fichaje procedente del Manchester City, deberá ver el torneo desde casa. Mientras sus compañeros aterrizaban en Florida para iniciar la preparación mundialista, Palmer prefirió tomarse un descanso y superar la decepción de perderse la gran cita del fútbol.
La vida en Ibiza frente al calor de Miami en Inglaterra
Palmer ha regresado a su refugio habitual: el Mediterráneo, para alejarse de los focos y disfrutar de unas largas vacaciones. Recientemente se le vio en Ibiza junto a Wayne Lineker, dueño del club O Beach. A diferencia de su visita tras el Mundial de Clubes, este viaje le sirve para recargar energías tras su exclusión de la selección.
El contraste con la concentración de la selección inglesa es total: mientras los Tres Leones entrenan doble sesión bajo los 32 °C de Miami, Palmer ha compartido nueve fotos en Instagram que muestran días de playa con amigos, sesiones de fotos y la promoción de su marca «COLE'D». Aprovecha al máximo este descanso inesperado.
Debate sobre el «podría ser peor»
La publicación de Palmer en redes, con la frase «podría ser peor», ha generado debate: unos ven en ella una actitud positiva ante su ausencia de la selección, y otros creen que debería mostrar más ambición.
La foto, donde posa en un sofá amarillo con aire relajado, refuerza la idea de que se aleja de la presión del torneo. Su mensaje recuerda que, aunque no luchará por el trofeo este mes, encuentra paz lejos de la humedad de Estados Unidos y de las exigencias del fútbol internacional.
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La atención se centra ahora en la pretemporada del Chelsea
La prioridad de Palmer ahora es llegar en óptimas condiciones a la temporada nacional 2026-27. Como apenas ha descansado desde su llegada al oeste de Londres en 2023, este parón le permitirá recuperarse física y mentalmente para recuperar su mejor nivel. Se espera que se sume a la pretemporada completa con el cuerpo técnico, mientras sus compañeros aún compiten en el extranjero.
Su meta a largo plazo es regresar a la selección inglesa, y confía en que un nuevo inicio en Stamford Bridge haga cambiar de opinión a Tuchel.