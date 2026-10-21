Esa elogiosa valoración llega tras 12 meses extraordinarios en los que el centrocampista ganó el Mundial con su selección en verano, además de conquistar la liga francesa y la Champions League con su club.

Tras destacar sus numerosos títulos y su importancia en el once inicial de Luis Enrique, Cole añadió: «Lo ha ganado todo en el fútbol, la Champions League, cumple con su trabajo, siempre está en el equipo. Y lo que yo diría es que parecen más fuertes cuando él juega».

Fichado del Napoli en 2022, su gol del martes por la noche fue el número 18 en 178 partidos con el club de la capital francesa. Durante su etapa en el club de la Ligue 1, ha conquistado cuatro títulos de liga, dos Copas de Francia, tres Trophees des Champions, dos Champions League, dos Supercopas de la UEFA y una Copa Intercontinental de la FIFA.