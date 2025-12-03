'Podría seguir contribuyendo' - Deco rompe el silencio sobre el esperado regreso de Lionel Messi al Barcelona

Messi se consagró como uno de los más grandes de la historia durante una brillante carrera de 17 años en el primer equipo del Barça, donde firmó los récords de más partidos y más goles: 778 apariciones y 672 tantos. Con el club azulgrana lo ganó absolutamente todo, incluidos diez títulos de LaLiga y cuatro Champions League, compartiendo vestuario con leyendas como Andrés Iniesta, Xavi, Neymar y Sergio Busquets, en una de las eras más brillantes del conjunto catalán.

El cuento de hadas llegó a su fin en 2021, cuando la mala gestión financiera del club impidió renovarle y forzó su salida al término de su contrato. Messi fichó por el Paris Saint-Germain como agente libre, donde vivió dos temporadas complicadas antes de dar el salto al Inter Miami de la MLS, retomando allí su extraordinaria racha goleadora.

Aunque el Barça sigue con cierta limitación económica, hoy está en una situación más estable que hace cuatro años. Sin embargo, el director deportivo Deco evitó dar pistas cuando fue cuestionado sobre un eventual regreso del argentino al club.