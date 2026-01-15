Y mientras Chelsea ha promovido desde entonces al hombre de la casa Liam Rosenior de su equipo B (Estrasburgo) al equipo senior, sus homólogos de la Premier League solo han instalado a Michael Carrick de forma interina hasta el final de la temporada, lo que ha llevado a todo tipo de especulaciones sobre quién podría eventualmente suceder a Amorim como el entrenador permanente en Old Trafford este verano.

Cuando uno considera que Arne Slot sigue bajo una intensa presión en Liverpool y que los rumores abundan de que Pep Guardiola podría renunciar en el Manchester City antes de la expiración de un contrato que se extiende hasta 2027, es fácil entender por qué Klopp está disfrutando bastante del carrusel de entrenadores desde "la perspectiva de un observador".

Lo notable es, sin embargo, que la situación podría volverse aún más interesante en medio de afirmaciones infundadas de que Luis Enrique está mirando uno de los trabajos principales en Inglaterra. Pero, ¿podría el español realmente estar considerando dejar el Paris Saint-Germain, el club que llevó a la gloria europea la próxima temporada? ¿O todavía está enfocado únicamente en construir una dinastía en el Parc des Princes?