Tras la eliminación de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos en el Mundial, la federación y el cuerpo técnico pidieron paciencia. Había que descansar y reflexionar. Las horas después de la derrota 4-1 ante Bélgica no eran el momento para decidir el futuro.

Una semana después de la eliminación, aún no se sabe si Mauricio Pochettino seguirá al frente.

Su contrato acaba este verano y, aunque hablaron de renovar, por ahora no hay seleccionador. El proyecto está en el aire.

¿Quién será el próximo seleccionador? ¿Un viejo conocido o una nueva sorpresa? A continuación, vemos cómo podría ser la búsqueda, si finalmente se inicia.