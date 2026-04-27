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¿Podría Jamie Vardy volver al Leicester tras dos descensos consecutivos? El exdelantero de los Foxes analiza este sorprendente fichaje y qué ha fallado en su «desconcertante» caída en desgracia
La caída del Leicester: de campeones de la Premier League a la League One
Cuando Claudio Ranieri y Brendan Rodgers alzaron los grandes trofeos tras dar la sorpresa, pocos imaginaron la humillante caída del Leicester.
Tras volver a descender en 2025, la reciente deducción de seis puntos por incumplir normas financieras agrava su situación, aunque ya estarían en zona de descenso de la Championship aun con ellos.
El descenso a la tercera división es un hecho, y aún se desconoce quién dirigirá el banquillo, cómo quedará la plantilla y cuántos aficionados llenarán el King Power Stadium en la 2026-27.
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¿Podría Vardy responder a una llamada de socorro del Leicester?
¿Podría el legendario delantero Jamie Vardy, que se despidió el verano pasado con 200 goles en 500 partidos, regresar a un entorno familiar a sus 39 años, tras una temporada en el Cremonese italiano, y convertirse en una especie de salvador?
Al preguntarle, Dickov, exdelantero de los Foxes, respondió en exclusiva a GOAL junto a MrQ: «Necesitan algo, sea Jamie o no.
Estoy destrozado por todos los que forman parte del club. Hay mucha gente buena trabajando entre bastidores, y sobre todo los aficionados; ver el King Power la otra noche con tantos asientos vacíos me resultó bastante doloroso, la verdad.
«Tuve dos etapas fantásticas allí. En la primera, el club entró en administración tras descender. Lo único que nos ayudó a salir adelante fue el apoyo de los aficionados. Acabábamos de mudarnos al Walker’s Stadium y se agotaban las entradas. Había una mentalidad de asedio que nos impulsaba como jugadores.
La segunda vez, en League One, seguían llenando casi por completo el estadio. Había una conexión real entre lo que pasaba en el campo y en las gradas, y esa conexión parece haber desaparecido, lo cual es realmente triste».
Dickov reflexiona sobre lo que ha salido mal en el Leicester
Dickov, escocés de 53 años, habló sobre el declive del Leicester y no ocultó su emoción: «Quiero verlos recuperarse pronto. La directiva recibe críticas, pero los jugadores deben asumir su responsabilidad.
Con la plantilla y la experiencia que tienen, deberían haber ascendido, no descendido a falta de dos partidos; eso es un caos.
Los jugadores suelen culpar a otros; yo también lo hice. En mi opinión, varios han sacrificado al club.
«Me molesta mucho. No suelo ser así, pero ver a un club maravilloso con la afición que tiene en esa situación, con los jugadores que tiene, no está bien».
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Vardy, ganador del título, podría quedar libre a los 39 años
El Leicester necesita un revulsivo este verano y podría recurrir a Jamie Vardy, campeón de la Premier. El delantero firmó un año en la Serie A con opción a prórroga.
El veterano exinternacional inglés podría no querer sumarse a una misión de rescate en esta etapa de su carrera, aunque nunca ha rehuido un desafío. A los Foxes aún les queda un partido, el sábado en la cancha del Blackburn, antes de iniciar la reconstrucción.