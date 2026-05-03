En una charla con Gary Neville en Sky Sports, Fernandes afirmó que la satisfacción de triunfar en Old Trafford supera cualquier fichaje. «No es lealtad. Podría haberme ido hace dos, tres o la temporada pasada, pero me encanta estar aquí.

Creo que el éxito aquí es algo que nunca lograría en otro equipo. La alegría que siento y lo que obtengo aquí no lo conseguiría en ningún otro club del mundo.

Sé cuánto lo quieren los aficionados, lo apasionados que son y cuánto esperan ver al club arriba. Estamos en el mismo barco y quiero que avance, no que se estanque.

«Sí, gané la Carabao Cup y la FA Cup, pero lo que el club, los aficionados y yo queremos, aún no lo hemos logrado. Hasta que expire mi contrato, lo seguiré intentando».