El exjugador de la selección nacional Thomas Helmer considera que este hombre de 41 años es un candidato idóneo para ocupar un cargo en la Federación Alemana de Fútbol (DFB) en un posible cambio de personal.
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«Podría haberles explicado a los chicos lo que significa jugar con Alemania»: ¿un puesto en la DFB para Bastian Schweinsteiger?
«Da igual si es en el cuerpo técnico o en el equipo de apoyo. Bastian Schweinsteiger podría haberles explicado a los chicos lo que significa jugar con Alemania y darlo todo», afirmó Helmer en una entrevista con el Augsburger Allgemeine.
Schweinsteiger se retiró de la selección tras la Euro 2016 y ahora trabaja como comentarista en ARD, cubriendo el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.
Con la selección disputó 121 partidos, marcó 24 goles y dio 38 asistencias. Su mayor éxito fue el título mundial de 2014 con Joachim Löw. Tras retirarse, no se hizo entrenador.
¿Está a punto de ser destituido Julian Nagelsmann de la DFB?
Tras la vergonzosa eliminación ante Paraguay, crecen las voces que piden la destitución del seleccionador alemán, Julian Nagelsmann. Su contrato dura hasta después de la Eurocopa 2028 y él descarta dimitir por ahora.
Jürgen Klopp suena como posible sucesor y, según Sky, aceptaría el cargo si la DFB lo propusiera.