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«Podría haber elegido el camino más fácil»: Weston McKennie explica por qué rechazó los intentos de la Juventus de venderlo, mientras la estrella de la selección estadounidense se sincera sobre su etapa «llena de altibajos» en el equipo de la Serie A
Elegir el camino más difícil
McKennie se ha consolidado como una pieza clave en la maquinaria de la Juventus, pero el internacional estadounidense admite que su camino hasta convertirse en titular indiscutible en Turín distaba mucho de estar asegurado. Tras una difícil cesión en la Premier League con el Leeds, el centrocampista regresó a Italia enfrentándose a un futuro incierto, ya que el club parecía dispuesto a traspasarlo de forma definitiva. Sin embargo, McKennie decidió redoblar su compromiso con la Vecchia Signora, consiguiendo finalmente una ampliación de contrato que lo mantendrá en el Allianz Stadium hasta 2030.
Reflexionando sobre su resiliencia durante una reciente aparición en el podcast The Cooligans, el tejano reveló que ignoró deliberadamente la puerta de salida cuando la directiva del club buscaba compradores. El jugador de 27 años explicó que sentía una profunda conexión con el club que le impidió simplemente marcharse para buscar un equipo en el que pudiera haber tenido una transición más suave al once inicial tras su etapa en Inglaterra.
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McKennie se encontraba «entre la espada y la pared»
«Mi etapa en la Juve ha sido una montaña rusa de emociones. Pero aquí siempre me he sentido como en casa y siempre he tenido la sensación de que este era mi sitio», declaró McKennie. «Podría haber elegido el camino más fácil cuando la Juventus quiso venderme hace año y medio. En el momento en que querían venderme, podría haber dicho: “Vale, si no me queréis aquí, me voy”. Pero sabía que podía jugar en este equipo y volver a ser titular. Sabía que no sería un camino fácil: quizá sentarme en el banquillo, entrenar muy duro cada día. Pero estaba dispuesto a hacerlo. A veces hay que entender que las cosas no siempre son fáciles y que no te las regalan. Cuando estás entre la espada y la pared, ya no puedes dar marcha atrás. Solo puedes seguir adelante».
McKennie ha sido a menudo blanco de críticas por parte de algunos sectores de la afición de la Juventus y de los trolls de Internet, especialmente en lo que respecta a su condición física y su estilo de vida. La estrella de la selección estadounidense abordó estos comentarios de frente, sugiriendo que muchas de las duras palabras dirigidas hacia él a través de las redes sociales no reflejan la realidad de su rendimiento profesional sobre el terreno de juego ni su personalidad fuera de él.
«Creo que si la gente tuviera tiempo de conocerme de verdad, muchas de las cosas que escriben en Internet nunca las dirían en persona. Por ejemplo, el tema del peso no es ningún secreto, es algo de lo que se ha hablado. Durante mucho tiempo, me las arreglé para “salirme con la mía” porque era joven y puedo correr mucho. Normalmente, soy el que más corre en los partidos», señaló.
De cara al Mundial de 2026
A medida que se acerca el Mundial de 2026, que se celebrará en casa, McKennie ha enviado un mensaje claro sobre las ambiciones de la selección estadounidense. El centrocampista de la Juventus hizo hincapié en una mentalidad de «partido a partido», afirmando que los objetivos internos del equipo superan con creces la percepción pública o las críticas externas.
«No diría que tengo ninguna expectativa sobre dónde tenemos que llegar, porque al fin y al cabo, nuestro objetivo, como el de todos los equipos que participarán en el Mundial, es ir allí y ganar», afirmó. «Eso es lo que tenemos que intentar hacer. Como equipo, creo que nuestras expectativas son más altas que las que tienen los aficionados para nosotros».
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El debate sobre el aderezo ranchero
Fuera del campo, McKennie ha asumido el papel de embajador cultural no oficial, aunque su arma preferida —el aderezo ranchero— a menudo lo enfrenta a las estrictas tradiciones culinarias italianas. El centrocampista de la Juventus reveló que sus familiares suelen pasar de contrabando botellas de este clásico estadounidense a Turín para satisfacer sus antojos.
«¿Que si he aprendido a pasar sin él en Italia? Eh, bueno, sí, claro», dijo. «Pero creo que es un hecho bien conocido. Cada vez que mis amigos o mi familia vienen a visitarme aquí, traen aderezo ranchero solo para dármelo. Le da un toque especial. Te sorprendería saber a cuánta gente le he dado aderezo ranchero en Italia. Y entonces, por supuesto, sale a relucir su lado italiano: “No lo quiero, no, no”. Les digo que lo prueben antes de juzgarlo, y a algunos les ha gustado mucho».
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