«Podría haber elegido el camino más fácil»: Weston McKennie explica por qué rechazó los intentos de la Juventus de venderlo, mientras la estrella de la selección estadounidense se sincera sobre su etapa «llena de altibajos» en el equipo de la Serie A

«Mi etapa en la Juve ha sido una montaña rusa de emociones. Pero aquí siempre me he sentido como en casa y siempre he tenido la sensación de que este era mi sitio», declaró McKennie. «Podría haber elegido el camino más fácil cuando la Juventus quiso venderme hace año y medio. En el momento en que querían venderme, podría haber dicho: “Vale, si no me queréis aquí, me voy”. Pero sabía que podía jugar en este equipo y volver a ser titular. Sabía que no sería un camino fácil: quizá sentarme en el banquillo, entrenar muy duro cada día. Pero estaba dispuesto a hacerlo. A veces hay que entender que las cosas no siempre son fáciles y que no te las regalan. Cuando estás entre la espada y la pared, ya no puedes dar marcha atrás. Solo puedes seguir adelante».

McKennie ha sido a menudo blanco de críticas por parte de algunos sectores de la afición de la Juventus y de los trolls de Internet, especialmente en lo que respecta a su condición física y su estilo de vida. La estrella de la selección estadounidense abordó estos comentarios de frente, sugiriendo que muchas de las duras palabras dirigidas hacia él a través de las redes sociales no reflejan la realidad de su rendimiento profesional sobre el terreno de juego ni su personalidad fuera de él.

«Creo que si la gente tuviera tiempo de conocerme de verdad, muchas de las cosas que escriben en Internet nunca las dirían en persona. Por ejemplo, el tema del peso no es ningún secreto, es algo de lo que se ha hablado. Durante mucho tiempo, me las arreglé para “salirme con la mía” porque era joven y puedo correr mucho. Normalmente, soy el que más corre en los partidos», señaló.